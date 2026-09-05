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Murió Ricardo "Oveja" Stec, histórico percusionista de Los Palmeras

Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras, murió el miércoles 2 de septiembre. Integró la banda entre 1988 y 1992 y participó en la grabación de varios discos emblemáticos de la cumbia santafesina.

5 de septiembre 2026 · 13:40hs
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Falleció Ricardo Stec: El percusionista histórico de Los Palmeras murió el miércoles 2 de septiembre.

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Falleció Ricardo Stec: El percusionista histórico de Los Palmeras murió el miércoles 2 de septiembre.

Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras, murió el miércoles 2 de septiembre. El músico integró la reconocida banda de cumbia santafesina entre 1988 y 1992 y fue parte de una de las etapas de mayor producción discográfica del conjunto. La noticia fue confirmada este sábado por la propia agrupación.

“Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo ‘Oveja’ Stec”, expresó Los Palmeras a través de sus cuentas oficiales, junto a imágenes y videos inéditos del músico durante sus presentaciones con la banda.

Stec se desempeñó como tumbadorista y durante sus cuatro años en Los Palmeras compartió escenario con Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa, integrantes históricos de la agrupación santafesina.

Además, el músico participó en la grabación de varios discos que forman parte de la historia de la banda, entre ellos “Loquito por ti” (1988), “Sus amigos” (1989), “Rumor de cumbia” (1990), “Chiquita pero buena” (1990) y “Boquita azucarada” (1991).

Su paso por Los Palmeras

La incorporación de Ricardo “Oveja” Stec se produjo durante una etapa de consolidación de Los Palmeras, cuando la agrupación amplió su producción discográfica y fortaleció su presencia dentro de la escena tropical argentina.

Su participación quedó registrada en distintas presentaciones de la banda realizadas entre finales de la década del 80 y comienzos de los 90, una época clave para el crecimiento y la popularización de la cumbia santafesina.

Tras su salida del conjunto, Stec continuó ligado a la música y formó parte de distintos proyectos vinculados al género, manteniendo su vínculo con la escena musical de Santa Fe.

Incluso después de su salida, volvió a compartir escenario con sus antiguos compañeros. En 1992, el músico participó junto a Los Palmeras de una celebración por los 20 años de trayectoria de la agrupación, reencontrándose con varios de sus históricos integrantes.

Con su muerte, Los Palmeras despidieron a uno de sus músicos históricos, cuyo aporte quedó registrado en una serie de discos y presentaciones que forman parte de la historia de una de las bandas más importantes de la cumbia santafesina.

Los Palmeras muerte
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