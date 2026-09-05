Recomendaciones para la navegación en la laguna Setúbal durante los Juegos Suramericanos

La recomendación rige desde este sábado 5 de septiembre a las 00 horas y hasta el 28 de septiembre inclusive.

Prefectura Naval Argentina solicita evitar la navegación en un sector de la laguna Setúbal durante el armado de los espacios de competición de los Juegos Suramericanos 2026 , que tendrán a Santa Fe como una de sus sedes .

La recomendación rige desde este sábado 5 de septiembre a las 00 horas y hasta el 28 de septiembre inclusive . El sector comprendido abarca la laguna Setúbal y el río Santa Fe , entre los pilotes del ex puente ferroviario y los pilotes del Puente Colgante .

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El pedido responde a la presencia de boyas, circuitos demarcados y otros elementos vinculados al armado de los espacios de competición sobre el espejo de agua.

Las recomendaciones de Prefectura para navegar en la Laguna Setúbal gentileza

Qué recomienda Prefectura para navegar en la zona

En caso de que resulte imprescindible navegar por ese sector, Prefectura Naval Argentina solicita:

Utilizar embarcaciones con un calado inferior a 1,30 metros .

. Mantener como margen navegable el sector próximo a la margen derecha, correspondiente a la Costanera Oeste .

el sector próximo a la . Navegar a velocidad mínima de maniobra .

. Extremar la vigilancia durante todo el trayecto.

durante todo el trayecto. Mantener una distancia prudencial respecto de las boyas y los circuitos demarcados.

Asimismo, se recomienda evitar la navegación durante el horario nocturno, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la presencia de obstáculos y elementos de señalización sobre el espejo de agua.

Las medidas buscan favorecer una navegación segura durante las tareas de preparación de los espacios donde se desarrollarán las competencias de los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán lugar en la ciudad de Santa Fe.