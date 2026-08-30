Martín Bossi, antes de llegar a Santa Fe: "Hacer reír hoy es un acto de rebeldía"

El reconocido actor y humorista Martín Bossi visitó los estudios de UNO 106.3 y habló con Fabián Acosta en Mañana UNO antes de la llegada a Santa Fe de la exitosa comedia "La Cena de los Tontos". Habrá tres funciones en ATE Casa España, el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

El reconocido actor, humorista y showman Martín Bossi visitó los estudios de UNO 106.3 y dialogó con Fabián Acosta en el programa Mañana UNO , en la previa de su regreso a Santa Fe con la exitosa comedia "La Cena de los Tontos" .

La obra llegará al Centro Cultural ATE Casa España , ubicado en Rivadavia 2871 , con tres funciones: el sábado 5 de septiembre a las 20 y a las 22.30 , mientras que el domingo 6 se presentará a las 20 .

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Durante una extensa y distendida entrevista, Bossi habló sobre el éxito de la obra, su vínculo con el público del interior, los cambios en su carrera artística, el humor en tiempos complejos y los nuevos proyectos que prepara para el teatro y las plataformas.

"La Cena de los Tontos", una comedia consagrada que llega a Santa Fe

Bossi destacó la trayectoria de la obra y el enorme acompañamiento que tuvo desde su estreno. "La Cena de los Tontos" es una comedia reconocida internacionalmente que, en esta nueva versión, cuenta con la dirección de Marcos Carnevale y un elenco integrado, entre otros, por Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez.

El actor recordó que la versión protagonizada años atrás por Guillermo Francella y Adrián Suar había causado un fuerte impacto en él como espectador. "Cuando la vi en 2007, con Guillermo Francella, me pegaba la cabeza contra el asiento. Era muy graciosa", recordó Bossi.

Actualmente, Francella y Suar son productores de esta nueva puesta que, según contó el artista, tuvo una respuesta masiva del público.

La obra superó los 220.000 espectadores en Buenos Aires y reunió a otros 70.000 espectadores durante la temporada de Mar del Plata, cifras que Bossi calificó como "una locura". La gira nacional que incluye a Santa Fe representa el cierre de un intenso recorrido que lleva más de un año y medio.

Martín Bossi y su cariño por el público santafesino

Consultado sobre qué espera del público de Santa Fe, Bossi aseguró que existe algo especial en las ciudades del interior que le resulta familiar y cercano. El artista sostuvo que encuentra en el trato cotidiano de los santafesinos una calidez que le recuerda a su infancia y a la vida de barrio en Lomas de Zamora. "Hay ciertas ciudades que me hacen acordar a mis Lomas de Zamora, a mi Buenos Aires querido", expresó.

Y agregó que en Santa Fe todavía percibe determinadas formas de vincularse que, según su mirada, se fueron perdiendo en las grandes ciudades. "Cuando yo vengo a estos lugares, realmente me siento como en la casa de mi abuela, de mi abuelo", afirmó.

Del imitador de televisión al actor de comedia

Bossi también repasó su evolución artística. Si bien durante años fue identificado masivamente por sus imitaciones y personajes televisivos, aseguró que hace tiempo decidió buscar otros desafíos. "No me caracterizo hace 10 años", afirmó cuando fue consultado sobre una posible vuelta al formato televisivo que lo hizo popular.

Para el actor, la imitación fue una etapa importante, pero también una herramienta que le permitió desarrollar una enorme capacidad de observación. "El imitador tiene un poder de observación muy grande. Si se anima a pasar esa frontera, puede ser muy grande en cuanto a la comicidad", sostuvo.

Sobre su llegada a una obra como "La Cena de los Tontos", explicó que buscaba explorar otras formas de actuación y asumir el desafío de una comedia sin los elementos que tradicionalmente lo acompañaron en sus espectáculos. "Me animé a hacer una comedia, sin música, sin bailar, sin cantar", señaló.

"Hacer reír hoy es un acto de rebeldía"

Uno de los momentos más profundos de la charla estuvo relacionado con el lugar que ocupa el humor en el contexto social actual. Bossi definió su tarea artística como una forma de interrumpir, aunque sea por un momento, las dificultades de la vida cotidiana.

"Yo creo que la felicidad es la interrupción del dolor", reflexionó. Y agregó: "Hay alguno que otro, como yo, que dice: vamos a interrumpir el dolor que es la vida con una sonrisa. Y ahí estoy yo".

Al momento de invitar al público santafesino a ver la obra, volvió sobre esa idea y aseguró que, para él, hacer reír en el contexto actual es una forma de rebeldía. "Me parece que hoy hacer reír con lo que está pasando en el mundo y en el país es un acto de rebeldía", afirmó.

El teatro como una experiencia "analógica"

Bossi también defendió especialmente la experiencia teatral en un mundo atravesado por las pantallas y la tecnología. Para el artista, asistir a una función sigue siendo una experiencia irreemplazable porque permite un encuentro directo entre los actores y el público.

"El teatro es la única experiencia analógica que queda en la humanidad", sostuvo. En ese sentido, destacó que el público podrá encontrarse en Santa Fe con una propuesta en vivo, lejos de las pantallas y con la energía propia de una función teatral.

"Apagás el celular y ves un grupo de personas actuando para vos", resumió. "No sé si van a ver la comedia del año o de su vida, pero van a ver gente en vivo transpirando para ustedes".

Una nueva serie en Disney+ y otro gran proyecto teatral

Además de la gira con "La Cena de los Tontos", Bossi adelantó que el 16 de septiembre se estrenará en Disney+ la serie "Amores inesperados". La producción está compuesta por seis historias de amor y le permitió al actor interpretar diferentes personajes, entre ellos un mozo uruguayo, un joven que trabaja en un peaje, un profesor de tenis y un camillero de hospital.

Bossi destacó además la oportunidad que representa para su carrera explorar nuevos formatos audiovisuales y compartir elenco con reconocidas figuras. Pero sus proyectos no terminan allí. El actor adelantó que el 1° de abril del próximo año estrenará un nuevo espectáculo en el Teatro Astral, que cumplirá 100 años.

La propuesta estará atravesada por una temática central: el amor. Según anticipó, será un espectáculo con música, humor, stand up y comedia, junto a seis mujeres que representarán distintas etapas y experiencias vinculadas a los vínculos afectivos.

El gran interrogante que buscará llevar al escenario será si la sociedad y la civilización que construyeron los seres humanos están realmente preparadas para convivir y amar.

Cuándo se presenta Martín Bossi en Santa Fe

"La Cena de los Tontos" llegará al Centro Cultural ATE Casa España, en Rivadavia 2871, con tres funciones:

Sábado 5 de septiembre, a las 20

Sábado 5 de septiembre, a las 22.30

Domingo 6 de septiembre, a las 20

Será una nueva oportunidad para que el público de Santa Fe disfrute de una de las comedias más exitosas de los últimos años y vea a Martín Bossi en una faceta diferente a la que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del humor argentino.

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