Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

La escuela a la que asistía el nene de 7 años cerró por duelo en Rosario. La noticia tuvo fuerte repercusión en el ámbito del Poder Judicial

La ministra de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Margarita Zabalza , no asistió este viernes a la asunción de Diego Maciel en el máximo tribunal. En ese contexto trascendió una noticia triste, ya que se confirmó la muerte de uno de sus hijos en Rosario .

El duro golpe que recibió la familia de la jueza de 46 años no pasó inadvertido entre sus pares y colegas. Al día siguiente, referentes de distintas instituciones locales y el Poder Judicial expresaron sus condolencias por el fallecimiento del nene de 7 años .

Zabalza estuvo ausente con aviso en la ciudad de Santa Fe durante la toma de juramento del reemplazante de Eduardo Spuler en la Corte Suprema. Mientras tanto, varios excompañeros de trabajo en la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial se enteraron de lo sucedido.

Duelo por la muerte del hijo de Margarita Zabalza

El diario La Capital publicó múltiples avisos fúnebres este sábado en señal de solidaridad con la familia de la magistrada. Previamente, la Escuela 1231 Santa María cerró sus puertas por duelo y expresó su apoyo frente a la pérdida.

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"Queremos agradecerte, Alfonso, por el tiempo compartido, por cada juego, cada mirada y cada sonrisa que nos regalaste. Por habernos permitido conocerte y ser parte de tu historia", manifestaron desde la institución vinculada al Colegio Madre Cabrini. Luego, añadieron: "Tu presencia quedará para siempre en nuestra comunidad y en el corazón de quienes tuvimos la dicha de compartir con vos".

Por otro lado, el Colegio de Magistratura y el Funcionariado del Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe se hizo eco de la noticia con un mensaje de condolencias. También se pronunció en el mismo sentido la cátedra de Derecho Tributario y de la carrera de posgrado de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde la abogada dicta clases.

Los jueces de la Corte Suprema tomaron el mismo camino con distintos tonos para expresar su apoyo a la jueza rosarina. También lo hizo la exministra del tribunal, María Angélica Gastaldi, amiga de Zabalza, entre otras figuras destacadas del ámbito jurídico.