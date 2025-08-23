Uno Santa Fe | Policiales | motociclista

Madrugada trágica en Santa Fe: se conoció la identidad del motociclista fallecido en un choque en Aristóbulo del Valle

Un joven motociclista de 21 años murió y una adolescente de 17 resultó herida tras un accidente de tránsito en Aristóbulo del Valle y Espora. El conductor del auto quedó detenido e imputado por homicidio culposo agravado.

23 de agosto 2025 · 19:02hs
El automovilista que protagonizó el siniestro fatal se dio a la fuga pero fue hallado más tarde por la policía

El automovilista que protagonizó el siniestro fatal se dio a la fuga pero fue hallado más tarde por la policía

La ciudad de Santa Fe amaneció con una nueva tragedia vial. En la madrugada de este sábado, un joven motociclista de 21 años perdió la vida y una adolescente de 17 años resultó gravemente herida tras un accidente de tránsito en Aristóbulo del Valle y Espora.

El impacto

Eran las 4:50 de la madrugada cuando el estruendo del choque sacudió la calma de los vecinos de la zona norte. Una motocicleta Honda Twister 250 cc quedó destruida sobre el asfalto, mientras que a pocos metros yacía el cuerpo sin vida de Santiago Maximiliano Castañeda, de 21 años. Su acompañante, una menor de 17 años, logró moverse entre gritos de dolor hasta ser asistida por testigos.

Minutos después llegaron patrulleros del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 8ª de Guadalupe. El tránsito fue interrumpido y los efectivos fueron en busca del Chevrolet Corsa verde involucrado en el siniestro, que se había ido del lugar. Su conductor, J. J. J., de 34 años, descendió del vehículo y quedó detenido preventivamente como presunto responsable del hecho.

Fallecido y herida grave

La llegada de la ambulancia del SIES 107 confirmó lo peor: el médico constató la muerte en el acto del motociclista. En tanto, la adolescente de 17 años fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde permanece internada en el shockroom bajo asistencia médica especializada.

La esquina fue preservada por efectivos de Orden Público y Cuerpos para el trabajo de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI). Se levantaron pruebas, declaraciones de testigos y registros de cámaras de videovigilancia de la zona. Además, se realizaron los peritajes criminalísticos de rigor, con secuestro de los vehículos y reconstrucción del accidente para determinar las responsabilidades.

Imputación al conductor del Corsa

La causa quedó en manos del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la detención comunicada del conductor del Corsa. El hombre de 34 años fue imputado por homicidio culposo agravado.

Pasadas las 7:50, la morguera retiró el cuerpo de la víctima fatal. Sobre el asfalto de Aristóbulo del Valle y Espora quedaron los restos del siniestro: vidrios rotos, plásticos dispersos y las huellas de una madrugada que terminó en tragedia.

