Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión superó 2-0 a Defensa y Justicia, con goles de Mailé Herman y Daiana Sosa. De esta manera, continúa como firme puntero en Primera B

23 de agosto 2025 · 12:27hs
Por la Fecha 14 del Torneo de Primera B, Unión superó este sábado en La Tatenguita a Defensa y Justicia por 2 a 0, refrendando su excelente año deportivo a nivel AFA.

Mailén Herman, a los 3' del segundo tiempo, anotó la primera conquista, en tanto a los 40' de penal, Daiana Sosa estableció el 2-0 en la fría y soleada jornada sabatina.

Unión formó con Naila Zaninetti; Caren López, Ionara Vilte, Victoria Muñoz, Alegra Risso, Mailen Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez, Camila Acevedo, Pilar Mateo y Agustina Marani.

Con estos tres puntos, las Tatengas llegaron a 39 puntos, con un margen amplio de distancia sobre sus perseguidores. La próxima fecha el conjunto de Paulo Poccia enfrentará a Comunicaciones.

