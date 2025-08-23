Colón buscará este sábado volver al triunfo después de cuatro derrotas en fila, con el debut de Ezequiel Medrán como DT, cuando reciba a Chacarita Juniors.
El minuto a minuto de Colón contra Chacarita en Santa Fe
Colón y Chacarita empataron 1 a 1 en Santa Fe, por la Fecha 28 de Primera Nacional. Ignacio Lago y Víctor Figueroa marcaron los tantos. La visita terminó con nueve
Por Ovación
El partido arrancará a las 17.05 en el estadio Brigadier López, será controlado por Bruno Amiconi y contará con la televisación de TyC Sports.
Síntesis del partido
Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.
Chacarita: Nicolás Avellaneda; Tobías Fernández, Gonzalo Errecalde, Tomás Migliore, Agustín Quiroga; Antonio Napolitano, Tomás Ortiz, Leandro Ciccolini, Víctor Figueroa; Misael Jaime y Santiago Apa. DT: Juan Azconzábal.
Goles: PT 19' Ignacio Lago (C); ST 25' Víctor Figueroa (Ch)
Cambios: ST 0' Nicolás Chaves, Hernán Rivero y Federico Bravo x Tomás Migliore, Antonio Napolitano y Misael Jaime (Ch); 14' Maximiliano Meléndez x Leandro Ciccolini (Ch); 18' Luis Rodríguez x Ignacio Lago (C); 32' Federico Andueza x Santiago Apa (Ch) y Emmanuel Gigliotti x José Barreto (C) y 37' Facundo Taborda x Oscar Garrido (C).
Amarillas: Barreto, Talpone, Gigliotti (C); Ortiz, Migliore, Recalde, Bravo (Ch)
Expulsados: ST 29' Gonzalo Errecalde (Ch) y 48' Tomás Ortiz (Ch)
Árbitro: Bruno Amiconi.
Estadio: Brigadier López.