Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto de Colón contra Chacarita en Santa Fe

Colón y Chacarita empataron 1 a 1 en Santa Fe, por la Fecha 28 de Primera Nacional. Ignacio Lago y Víctor Figueroa marcaron los tantos. La visita terminó con nueve

Ovación

Por Ovación

23 de agosto 2025 · 17:09hs
El minuto a minuto de Colón contra Chacarita en Santa Fe

Colón buscará este sábado volver al triunfo después de cuatro derrotas en fila, con el debut de Ezequiel Medrán como DT, cuando reciba a Chacarita Juniors.

El partido arrancará a las 17.05 en el estadio Brigadier López, será controlado por Bruno Amiconi y contará con la televisación de TyC Sports.

Live Blog Post

ST 50 minutos: final y empate entre Colón y Chacarita

Colón no pudo volver al triunfo y empató 1-1 contra Chacarita. La visita terminó con nueve

Acción Colón Chaca

Live Blog Post

ST 25 minutos: lo empata Víctor Figueroa de tiro libre para Chacarita

El exColón de tiro libre le da el empate a Chacarita contra Colón en Santa Fe

image

Live Blog Post

ST 18 minutos: Pulga Rodríguez x Lago, la variante en Colón

Colón le gana 1-0 a Chacarita y el DT Medrán mandó a la cancha al tucumano Rodríguez

Pulga Rodríguez.jpg

Live Blog Post

ST 0 minutos: se juega el segundo tiempo en el barrio Centenario

Colón supera 1-0 a Chacarita, por ahora sin variantes en Santa Fe para el conjunto vencedor

Acción Colón Chaca

Live Blog Post

PT 47 minutos: final del primer tiempo con ventaja parcial de Colón

En el Brigadier López, Colón supera 1-0 a Chacarita, con gol de Ignacio Lago

Gol Nacho

Live Blog Post

PT 19 minutos: gollll de Colón lo hizo Ignacio Lago

Un gran remate desde afuera del área para Lago que le permite a Colón ponerse 1-0 arriba ante su gente

Festejo Lago

Live Blog Post

PT 18 minutos: Colón tiene la iniciativa pero por ahora empata ante Chacarita

Colón tiene la pelota aunque con poca profundidad en un primer tiempo sin goles

Colón 2

Live Blog Post

PT 0 minutos: el Colón de Medrán ya se mide contra Chacarita en Santa Fe

Colón y Chacarita llevan adelante el primer tiempo en el Brigadier López por la Fecha 28 de Primera Nacional

Medrán 1

Síntesis del partido

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Chacarita: Nicolás Avellaneda; Tobías Fernández, Gonzalo Errecalde, Tomás Migliore, Agustín Quiroga; Antonio Napolitano, Tomás Ortiz, Leandro Ciccolini, Víctor Figueroa; Misael Jaime y Santiago Apa. DT: Juan Azconzábal.

Goles: PT 19' Ignacio Lago (C); ST 25' Víctor Figueroa (Ch)

Cambios: ST 0' Nicolás Chaves, Hernán Rivero y Federico Bravo x Tomás Migliore, Antonio Napolitano y Misael Jaime (Ch); 14' Maximiliano Meléndez x Leandro Ciccolini (Ch); 18' Luis Rodríguez x Ignacio Lago (C); 32' Federico Andueza x Santiago Apa (Ch) y Emmanuel Gigliotti x José Barreto (C) y 37' Facundo Taborda x Oscar Garrido (C).

Amarillas: Barreto, Talpone, Gigliotti (C); Ortiz, Migliore, Recalde, Bravo (Ch)

Expulsados: ST 29' Gonzalo Errecalde (Ch) y 48' Tomás Ortiz (Ch)

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Brigadier López.

Colón Chacarita Juniors Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
una ausencia de peso entre los citados de colon para jugar ante chacarita

Una ausencia de peso entre los citados de Colón para jugar ante Chacarita

todos los partidos que se juegan este sabado en la zona de colon

Todos los partidos que se juegan este sábado en la zona de Colón

mira como viene colon con el arbitraje de bruno amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

el colon dinamico que prepara medran para intentar volver al triunfo ante chacarita

El Colón dinámico que prepara Medrán para intentar volver al triunfo ante Chacarita

Lo último

Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Último Momento
Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Evasión, persecución y muerte de Chechi Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

Evasión, persecución y muerte de "Chechi" Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

Ovación
Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

San Lorenzo superó a Instituto y alcanzó a River en la cima de la zona B

San Lorenzo superó a Instituto y alcanzó a River en la cima de la zona B

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"