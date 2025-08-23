Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Colón volvió al Brigadier López, ahora con Ezequiel Medrán como DT, y los hinchas rojinegros le pusieron el tinte especial a la tarde de sábado

El sentimiento puede más que la razón. Por eso Colón, edificando una campaña para el olvido en Primera Nacional, es mucho más importante para sus seguidores que para los mismos responsables.

Llega cada partido del equipo, y se renuevan las esperanzas, además de respetarse ciertas cábalas para decir presente y darse una vuelta por el estadio Brigadier López.

En ese camino de poder tomarse de algo alentador, esta vez es la llegada de Ezequiel Medrán, el cuarto técnico que llegó a Santa Fe con la misión de asegurar la categoría en estas siete fechas que restan antes de que lleguen las definiciones.

Allí estuvo la cámara de UNO Santa Fe para registrar esas juntadas, a aquellos que desafiaron las bajas temperaturas, más allá del sol en un sábado diferentes en el sur de la ciudad.

Fotos: José Busiemi / UNO Santa Fe