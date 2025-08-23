Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Colón volvió al Brigadier López, ahora con Ezequiel Medrán como DT, y los hinchas rojinegros le pusieron el tinte especial a la tarde de sábado

Ovación

Por Ovación

23 de agosto 2025 · 16:40hs
Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

El sentimiento puede más que la razón. Por eso Colón, edificando una campaña para el olvido en Primera Nacional, es mucho más importante para sus seguidores que para los mismos responsables.

Colón 2

Llega cada partido del equipo, y se renuevan las esperanzas, además de respetarse ciertas cábalas para decir presente y darse una vuelta por el estadio Brigadier López.

LEER MÁS: Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

En ese camino de poder tomarse de algo alentador, esta vez es la llegada de Ezequiel Medrán, el cuarto técnico que llegó a Santa Fe con la misión de asegurar la categoría en estas siete fechas que restan antes de que lleguen las definiciones.

Colón 3

Allí estuvo la cámara de UNO Santa Fe para registrar esas juntadas, a aquellos que desafiaron las bajas temperaturas, más allá del sol en un sábado diferentes en el sur de la ciudad.

Colón 4
Colón 5
Colón 6
Colón 7

Fotos: José Busiemi / UNO Santa Fe

Colón hinchas Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
una ausencia de peso entre los citados de colon para jugar ante chacarita

Una ausencia de peso entre los citados de Colón para jugar ante Chacarita

todos los partidos que se juegan este sabado en la zona de colon

Todos los partidos que se juegan este sábado en la zona de Colón

mira como viene colon con el arbitraje de bruno amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

el colon dinamico que prepara medran para intentar volver al triunfo ante chacarita

El Colón dinámico que prepara Medrán para intentar volver al triunfo ante Chacarita

Lo último

Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Último Momento
Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Evasión, persecución y muerte de Chechi Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

Evasión, persecución y muerte de "Chechi" Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

Ovación
Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Ortiz, tras el empate de Colón: El equipo encontró una claridad

Ortiz, tras el empate de Colón: "El equipo encontró una claridad"

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"