Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Este domingo 24 de agosto se disputarán los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial que organizan la Liga Santafesina y la Liga Paranaense

En Santa Fe y Paraná se jugarán desde este domingo los octavos de final de la Copa Túbel Subfluvial femenina.

El próximo domingo se abrirá el telón para la fase inicial de la competencia bipartita que organizan la Liga Santafesina y la Liga Paranaense, precisamente se dará el puntapié inicial de la primera edición de la Túnel Subfluvial. En casa jugarán las campeonas, Unión, Colón, El Quillá y Coliseo, cita que además tendrá la inauguración oficial de luminarias de la cancha Pedro Pablo Pasculli. Juvetud Unida, El Cadi, Veteranos y Peñarol por su parte viajarán a Paraná para jugar en el Mutio y en el Renaud. A continuación el cronograma completo.

Este domingo 24 de agosto se pondrá en marcha la disputa la Copa Túnel Subfluvial femenina y contará con cuatro encuentros en Santa Fe y cuatro en Paraná. En la vecina capital provincial los estadios que cerraron como sedes son los del club Paraná y el de Neuquén.

En tanto que los juegos que se desarrollen de este lado del túnel se jugarán en el predio Nery Alberto Pumpido, donde cabe recordar que se realizará la inauguración oficial de luminarias la cancha número 2, la Pedro Pablo Pasculli.

Pero por otra parte, con la creación de la Copa Túnel Subfluvial que a comienzos de este 2025 tuvo su edición masculina, se planteaba la posibilidad de jugar la femenina con la intención de la Mesa Directiva de presentar y utilizar nuestros dos campos principales, un hecho que ya tiene fecha de consecución: El 24 de agosto se inaugurarán las luminarias de la cancha número dos en el estreno del certamen bipartito que la Santafesina organizará en conjunto con la Liga Paranaense.

Con el apoyo del Gobierno de Santa Fe a través de la destinación de fondos del programa Brigadier se cumplió la primera meta, que era poder jugar de noche en el predio Nery Pumpido. Pero esta gestión busca ir por más y otra de las metas era que la cancha Pedro Pablo Pasculli también tuviera iluminación para poder disputar mayor cantidad de encuentros en horario nocturno.

Este hecho permitirá tener una franja horaria más amplia para albergar distintos partidos correspondientes al fútbol local, tanto por los torneos oficiales como también para los torneos de verano que se organizan desde inicios de 2024 para las formativas. Como así también los provinciales que la Federación Santafesina dispone jugar en la Capital de La Bota.

Es importante señalar que las Ligas Santafesina y Paranaense anunciaron el nombramiento de la licenciada Claudia Giaccone, subsecretaria de la Región Centro, como Embajadora de la primera edición Copa Túnel Subfluvial Femenina 2025. Su designación como Embajadora constituye un reconocimiento a su compromiso permanente con la inclusión del fútbol femenino en el marco del deporte total,

consolidando oportunidades de crecimiento y participación para todas las futbolistas de la región.

Copa Túnel 2 La Liga Santafesina inaugurará la iluminación en la cancha 2 Pedro Pasculli del predio Nery Pumpido.

-Octavos de final Copa Túnel Subfluvial:

- Sede Santa Fe:

Domingo 24 de agosto

19. Colón – San Rafael

Edificio Nery Alberto Pumpido

19. Unión – San Benito

Edificio Nery Alberto Pumpido

21. Náutico El Quillá – Atlético Paraná

Edificio Nery Alberto Pumpido

21. Coliseo – Academia Crack

Edificio Nery Alberto Pumpido

Sede de Paraná:

Domingo 24 de agosto

13.30 Arenas – El Cadi

Estadio Pedro Mutio

13.30 Camioneros – Peñarol

Estadio Luis Renaud

15.30 Club Atlético San Benito – Juventud Unida

Estadio Pedro Mutio

15.30 Belgrano – Veteranos

Estadio Luis Renaud