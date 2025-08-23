San Lorenzo superó a Instituto y alcanzó a River en la cima de la zona B

El San Lorenzo juvenil superó 1-0 a Instituto, con gol de Branco Salinardi, para llegar a 11 unidades en la zona B e igualar la línea de River

San Lorenzo se hizo fuerte en el Nuevo Gasómetro y, con el empuje de su gente y la voluntad de los pibes, venció a Instituto 1-0 y se convirtió en puntero de la zona B junto a River.

El equipo de Damián Ayude venía de caer en su visita a Platense y buscaba recuperarse para alcanzar, al menos de forma transitoria, la cima.

Enfrente estaba La Gloria, que volvió a perder y sumó cinco partidos sin victorias. Cabe destacar que la última fecha fue goleado 4-0 como local por Unión.

Tras un primer tiempo parejo y sin grandes ocasiones, ambos conjuntos se marcharon al entretiempo con el arco en cero.

El Ciclón logró abrir el marcador en el inicio del complemento. Al minuto, Báez peinó un córner en el primer palo y el joven Branco Salinardi, delantero que debutó como titular, alcanzó a empujarla para el 1-0 parcial.

Luego del tanto del atacante de 18 años, el público de San Lorenzo explotó con el que se volvió un grito de apoyo y resistencia en medio de la crisis: "Vamos, vamos los pibes".

Los de Boedo lo pudieron liquidar sobre el cierre del encuentro con una gran jugada de Agustín Ladstatter, quien ingresó al área con dos excelentes pisadas, remató al segundo palo y Manuel Roffo evitó la segunda caída de su valla.

El equipo de Ayude alcanzó el primer puesto al llegar a las once unidades, misma cantidad que el Millonario, quien debe jugar el lunes ante Lanús.

El resumen del gran triunfo de San Lorenzo sobre Instituto