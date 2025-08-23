Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo superó a Instituto y alcanzó a River en la cima de la zona B

El San Lorenzo juvenil superó 1-0 a Instituto, con gol de Branco Salinardi, para llegar a 11 unidades en la zona B e igualar la línea de River

23 de agosto 2025 · 16:48hs
San Lorenzo superó a Instituto y alcanzó a River en la cima de la zona B

San Lorenzo se hizo fuerte en el Nuevo Gasómetro y, con el empuje de su gente y la voluntad de los pibes, venció a Instituto 1-0 y se convirtió en puntero de la zona B junto a River.

El equipo de Damián Ayude venía de caer en su visita a Platense y buscaba recuperarse para alcanzar, al menos de forma transitoria, la cima.

Enfrente estaba La Gloria, que volvió a perder y sumó cinco partidos sin victorias. Cabe destacar que la última fecha fue goleado 4-0 como local por Unión.

Tras un primer tiempo parejo y sin grandes ocasiones, ambos conjuntos se marcharon al entretiempo con el arco en cero.

El Ciclón logró abrir el marcador en el inicio del complemento. Al minuto, Báez peinó un córner en el primer palo y el joven Branco Salinardi, delantero que debutó como titular, alcanzó a empujarla para el 1-0 parcial.

LEER MÁS: Pase de factura: Russo borró a Kevin Zenón en Boca

Luego del tanto del atacante de 18 años, el público de San Lorenzo explotó con el que se volvió un grito de apoyo y resistencia en medio de la crisis: "Vamos, vamos los pibes".

Los de Boedo lo pudieron liquidar sobre el cierre del encuentro con una gran jugada de Agustín Ladstatter, quien ingresó al área con dos excelentes pisadas, remató al segundo palo y Manuel Roffo evitó la segunda caída de su valla.

El equipo de Ayude alcanzó el primer puesto al llegar a las once unidades, misma cantidad que el Millonario, quien debe jugar el lunes ante Lanús.

El resumen del gran triunfo de San Lorenzo sobre Instituto

Embed - El JUVENIL SALINARDI LE DIO el TRIUNFO a SAN LORENZO | #SanLorenzo 1-0 #Instituto | Resumen

San Lorenzo Instituto River
Noticias relacionadas
moretti levanto su licencia y volvera a san lorenzo

Moretti levantó su licencia y volverá a San Lorenzo

La obra del edificio de la ciudad de San Lorenzo, donde murieron cinco operarios al caer un montacargas.

Cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

san lorenzo esta a un paso de la quiebra

San Lorenzo está a un paso de la quiebra

los hinchas de colon dijeron presente en el debut de medran

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Lo último

Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Último Momento
Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Evasión, persecución y muerte de Chechi Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

Evasión, persecución y muerte de "Chechi" Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

Ovación
Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

San Lorenzo superó a Instituto y alcanzó a River en la cima de la zona B

San Lorenzo superó a Instituto y alcanzó a River en la cima de la zona B

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"