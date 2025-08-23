Uno Santa Fe | Judiciales | Coronel Dorrego

Coronel Dorrego: una mujer detenida y cocaína secuestrada durante un allanamiento

El procedimiento fue solicitado por la fiscal María Laura Urquiza, en el marco de una investigación y realizado en una vivienda de calle Pavón al 1.600

23 de agosto 2025 · 16:40hs
Una mujer detenido y droga secuestrada en un allanamiento en barrio Coronel Dorrego

Una mujer detenido y droga secuestrada en un allanamiento en barrio Coronel Dorrego

Una mujer de 42 años fue detenida en la noche del viernes en tres allanamientos por microtráfico realizados en el barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe.

Además, fueron secuestradas 89 dosis de cocaína fraccionada y preparada para su venta al menudeo, una pistola semi automática calibre 22, una balanza de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos de corte de la droga.

El procedimiento fue solicitado por la fiscal María Laura Urquiza, en el marco de una investigación que se encuadra en los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General del MPA.

El allanamiento fue llevado a cabo por personal de Prefectura Naval Argentina en una vivienda ubicada en calle Pavón al 1.600

Coronel Dorrego detenida microtráfico
