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Agustín Canapino se impuso en la Clase 3 del Turismo Nacional en Rosario

El arrecifeño Agustín Canapino se impuso con el Chevrolet Cruze 86 de punta a punta y quedó segundo en el campeonato que lidera Facundo Chapur

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 09:45hs
Agustín Canapino ganó en Rosario y va por el título que le falta en su carrera.

Agustín Canapino ganó en Rosario y va por el título que le falta en su carrera.

Agustín Canapino logró su segunda victoria consecutiva en TN Clase 3, en el cierre del cronograma de actividades válido por la tercera fecha del Campeonato 2026 diputado en el Autódromo Rosario, sumando su tercera victoria en la divisional contemplando las últimas cuatro competencias disputadas.

Canapino ganó y quedó como escolta en el campeonato

A bordo del Chevrolet Cruze atendido por Salvita Racing, el piloto arrecifeño sumó 39 de los 42 puntos en disputa este fin de semana, avanzando al segundo lugar del campeonato, a sólo cinco puntos de Facundo Chapur, que finalizó la competencia en el quinto lugar.

Un punto clave en su victoria fue a haber elegido largar desde el sector externo, donde se encuentra pintado el primer cajón de partida. La largada del puntero, y el retraso de Leonel Pernia en ese instante comenzaron a sentar las bases de un éxito que se confirmó luego de las 20 vueltas de carrera, encabezando el podio que completaron Ricardo Risatti y Leonel Pernia, quien, a pesar del inconveniente antes apuntado y de dos despistes durante el desarrollo de la carrera, arribó al tercer lugar de la competencia.

Para Ricardo Risatti, el segundo puesto en la prueba rosarina significa el segundo en su campaña deportiva. El anterior, lo había logrado el 16 de mayo de 2010, cuando vencía en el Autódromo Ciudad de Pigüé, mientras que Leonel Pernia se reencontró con el podio luego de poco más de un año y medio, cuando el 14 de julio de 2024 lograba el segundo lugar en el Autódromo San Nicolás Ciudad.

Julián Santero completó la competencia en el cuarto lugar, cerrando un destacado estreno del Volkswagen Virtus construido por GR Competición, mientras que Facundo Chapur completó las principales posiciones de esta competencia. Detrás, Facundo Ardusso realizó una excelente competencia, luego del inconveniente protagonizado en la apertura de la tercera serie, clasificando en el sexto lugar de la prueba. Sebastián Gómez, Bautista Damiani, Jonatán Castellano y Matías Muñoz Marchesi completaron la primera decena de clasificados.

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El Titán de Arrecifes se impuso en la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional.

El Titán de Arrecifes se impuso en la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional.

Facundo Chapur lidera el Campeonato 2026 sumando 86 unidades, superando parcialmente a Agustín Canapino, por cinco puntos. Sebastián Gómez (68), Julián Santero (65) y Facundo Marques (58), completan las principales posiciones luego de tres fechas disputadas. El primer tercio del certamen cerrará el 03 de mayo, en el Circuito San Juan Villicum, por la cuarta fecha.

Martín Leston, y su bautismo triunfal

A los mandos del Peugeot 208 atendido por Antolín Competición, Martin Leston obtuvo su primera victoria en TN Clase 2 en la prueba final disputada en el mediodía de hoy en el Autódromo Rosario, en el marco de la tercera fecha del Campeonato 2026, encabezando el podio que completaron Exequiel Bastidas y Santino Balerini. El vencedor logra su primera victoria luego de cinco competencias disputadas desde su debut, ocurrido en el 2024.

El piloto integrante de Ale Bucci Racing, Exequiel Bastidas, finalmente quedó clasificado en el segundo lugar. Santino Balerini finalmente quedó en el tercer lugar, luego de haber sido recargado con un puesto por toque al piloto entrerriano. El campeonato tiene como puntero a Tomás Vitar con 97 puntos, seguido por Francisco Coltrinari con 96 y Santino Balerini con 74 fue tercero. Exequiel Bastidas (74), Santino Balerini (74) y Nicolás Posco (70), completan las principales posiciones del certamen.

Canapino clase 3 Rosario
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