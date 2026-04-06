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Santa Fe investiga amenazas en escuelas y advierte sobre el "efecto contagio" entre adolescentes

Tras los casos en San Cristóbal, Sunchales y Rafaela, la provincia refuerza la investigación y advierte sobre la viralización de amenazas entre jóvenes

6 de abril 2026 · 09:24hs
Santa Fe investiga amenazas en escuelas y advierte sobre el efecto contagio entre adolescentes

La provincia de Santa Fe profundiza las investigaciones tras el violento episodio ocurrido en San Cristóbal y las posteriores amenazas a escuelas en Sunchales y Rafaela, en un contexto donde crece la preocupación por el rol de las plataformas digitales, los entornos virtuales y el denominado “efecto contagio” entre adolescentes.

Desde el Ministerio de Seguridad, el secretario de Análisis y Gestión, Esteban Santantino, confirmó que existen líneas investigativas abiertas que no descartan ninguna hipótesis, incluyendo posibles conexiones digitales que exceden los límites provinciales. En ese marco, destacó el trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) y la unidad antiterrorista de la Policía Federal Argentina, en coordinación con Nación.

“Este caso no se agota en el hecho puntual, sino que tiene derivaciones que nos obligan a seguir investigando con profundidad”, señalaron fuentes oficiales, al tiempo que remarcaron que la causa de San Cristóbal sigue en desarrollo.

Efecto contagio y amenazas virales

En relación al caso de Sunchales, donde un menor fue detenido tras amenazar a instituciones educativas, las autoridades fueron categóricas: no existe una vinculación directa con el ataque de San Cristóbal, sino un fenómeno indirecto asociado a la viralización.

“El hecho de Sunchales responde más a lo que podemos definir como un efecto contagio, algo que ya hemos visto en otras situaciones, donde amenazas se multiplican sin un sustento real”, explicó Santantino.

Este fenómeno, amplificado por redes sociales y entornos digitales —incluyendo espacios de interacción global como videojuegos online o foros— genera preocupación en el Estado, ya que los adolescentes replican conductas sin plena conciencia del impacto.

¿Qué rol juega la “dark web”?

Si bien no se confirmó oficialmente una conexión directa con la dark web, las autoridades reconocen que las investigaciones incluyen el análisis de entornos digitales complejos, donde pueden circular contenidos violentos, desafíos o discursos que incentivan conductas de riesgo.

En este sentido, remarcan que el foco no está únicamente en la deep web o dark web, sino en el ecosistema digital en su conjunto, incluyendo redes sociales abiertas, plataformas de gaming y mensajería instantánea.

Intervención del Estado y abordaje integral

El adolescente involucrado en el caso de San Cristóbal está siendo intervenido bajo el marco de la Ley 14.228 del Código Procesal Penal Juvenil, en una causa que se tramita bajo estricta confidencialidad judicial.

Desde el gobierno provincial indicaron que se trabaja no solo con el menor, sino también con su entorno familiar, en un esquema que busca garantizar derechos y promover la contención socioeducativa.

Escuelas: contención, sin plazos de normalización

En paralelo, el Ministerio de Educación desplegó un dispositivo integral en todas las escuelas de la provincia, con especial énfasis en San Cristóbal.

Entre las medidas implementadas se destacan:

  • Se enviaron circulares a todas las instituciones educativas con pautas de abordaje.
  • Se activaron equipos socioeducativos, de convivencia y de educación sexual integral.
  • Se promueven espacios de diálogo, como rondas de convivencia y asambleas escolares.
  • Se incluye el trabajo con familias y comunidades educativas.

Las autoridades aclararon que no hay una fecha definida para la vuelta plena a clases en las instituciones más afectadas. “No podemos imponer plazos. Es un proceso que debe respetar los tiempos de la comunidad educativa”, señalaron.

El desafío: equilibrio entre seguridad y educación

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que, pese al impacto de los hechos, el objetivo es claro: sostener el derecho a la educación sin descuidar la salud mental y emocional de estudiantes y docentes.

“Tenemos que hacer un paréntesis para abordar la situación, pero no vamos a renunciar a que los chicos estén en la escuela y aprendan”, concluyeron.

En un escenario atravesado por la viralización de amenazas, el avance de la investigación y el trabajo articulado entre seguridad, educación y salud serán claves para evitar nuevas réplicas y contener a las comunidades educativas.

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amenazas escuelas adolescentes
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