Unión, ante un desafío límite en la Bombonerita por la Liga Nacional

Unión visitará a Boca desde las 20.30 con la necesidad de cortar su racha negativa y sumar en una recta final donde la permanencia es el gran objetivo.

El presente cambió de manera abrupta para Unión y el margen de error se agotó. Este lunes, desde las 20.30, el equipo santafesino visitará a Boca Juniors en el estadio Luis Conde, en un partido que lo encuentra urgido por sumar en la Liga Nacional de Básquet.

El Tatengue llega golpeado por una racha adversa que modificó por completo su panorama. Lo que semanas atrás era ilusión de postemporada, hoy se transformó en una lucha directa por la permanencia.

Un bajón que encendió las alarmas en Unión

La estadística es contundente: Unión ganó solo uno de sus últimos 11 partidos. Ese retroceso lo relegó al 15° puesto, con un récord de 12 victorias y 20 derrotas, y lo metió de lleno en la zona más comprometida de la tabla.

En ese contexto, ya no hay margen para especular. Cada juego adquiere valor de final, en una pelea que involucra a varios equipos separados por escasa diferencia.

Una tabla que no da respiro

La lucha por evitar el fondo está al rojo vivo. Unión comparte ese tramo con San Lorenzo, Platense, Racing de Chivilcoy, Atenas y Argentino de Junín, en una definición que promete extenderse hasta la última fecha.

La necesidad es clara: volver a ganar para no depender de otros resultados y sostener la categoría.

Un rival con otros objetivos

Del otro lado estará un Boca Juniors que atraviesa una realidad completamente distinta. El Xeneize viene de superar a San Lorenzo por 83-77 y se posiciona en la pelea por ingresar entre los cuatro mejores de la fase regular.

El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida acumula un récord de 19-13 y afronta un tramo decisivo, con la mira también puesta en el Final 4 de la Champions League que organizará en las próximas semanas.

Un antecedente adverso

En el historial, la ventaja es amplia para Boca: ocho victorias en nueve enfrentamientos. Incluso en esta temporada, el Xeneize se impuso con claridad en Santa Fe por 100 a 77, marcando una diferencia que Unión intentará revertir.

Datos del partido

Hora: 20.30

TV: Básquet Pass

Árbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías

Estadio: Luis Conde (CABA)

Para Unión, la visita a la Bombonerita no es un partido más. Es una oportunidad para cambiar el rumbo en el momento más delicado del campeonato. Porque en este tramo, cada punto vale doble. Y cada derrota, pesa el triple.