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Alejandro Stoessel, papá de Tini, les habría tirado piedras a periodistas

La policía intervino tras un momento de tensión entre el productor televisivo y los movileros periodísticos que se encontraban fuera la casa.

29 de agosto 2026 · 13:10hs
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Alejandro Stoessel

Alejandro Stoessel, papá de Tini, protagonizó un momento de tensión con periodistas

Alejandro Stoessel, papá de Tini, está en el ojo de la tormenta después de que su hija ordenara una auditoría contable sobre las cuentas de la empresa familiar. Durante toda su carrera y hasta la actualidad, la artista no tuvo autonomía sobre sus finanzas, manejadas por su padre.

En este contexto, los medios se acercaron a la casa de Stoessel en el barrio de San Isidro para intentar acceder a un testimonio y se dio un momento tenso.

“Nuestro móvil estaba en la puerta de la casa de la familia. Empezamos a escuchar ruido y era Alejandro Stoessel que se había asomado desde el balcón y nos empieza a gritar. Nosotros estábamos adentro del auto, nuestro colegas estaban afuera del auto, y se empiezan a increpar entre Alejandro y otro de nuestro colegas. Alejandro empieza a gritar: ‘¿Qué hacen acá?’ ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen acá?’“, contó Sofía Úbeda, movilera de “El diario de Mariana”.

Piedras e intervención policial

En una de las grabaciones, se escucha a un periodista diciendo que Stoessel estaba “tirando piedras” desde su casa. “Empieza a insultar y acto seguido dice ‘voy a llamar a la policía’”, contó la cronista. “Nosotros queremos conocer su campana, su versión, saber cómo está de salud, merece que conozcamos su lado de la historia”, agregó.


Dos patrulleros se hicieron presentes en la escena luego de que los vecinos se quejaran por la presencia de las cámaras. Los oficiales pidieron a los periodistas preservar la intimidad de los habitantes de la cuadra y no enfocar directamente las fachadas de las viviendas, y les permitieron continuar con la tarea de cobertura.

Stoessel atraviesa hace tiempo un estado de salud delicado que requiere controles frecuentes. El pasado 19 de agosto fue dado de alta tras permanecer internado en el Sanatorio de la Trinidad.

Tini piedras periodistas Policía
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