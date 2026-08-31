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Colón y una alarma en el tramo decisivo: tres jugadores, al límite de tarjetas

Colón afrontará las últimas fechas de la Primera Nacional con tres jugadores clave con cuatro amarillas. El sábado recibirá al escolta Deportivo Morón.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 10:50hs
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Colón y una alarma en el tramo decisivo: tres jugadores, al límite de tarjetas

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón empieza a transitar el tramo más importante de la temporada y, además de la necesidad de recuperar terreno en la Zona A de la Primera Nacional, Iván Delfino deberá administrar otro aspecto que puede resultar determinante: las tarjetas amarillas.

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Luego de la derrota 1-0 ante Racing de Córdoba en Nueva Italia, el Sabalero tiene ahora tres futbolistas que acumulan cuatro amonestaciones y, por lo tanto, quedaron al borde de recibir una fecha de suspensión.

Los jugadores en esta situación son Mauro Peinipil, Ignacio Lago y Facundo Castet. Los dos primeros ya habían llegado a Córdoba con cuatro tarjetas, mientras que Castet recibió una amonestación frente a Racing y se sumó al grupo de futbolistas que deberán cuidarse en las próximas jornadas.

Tres jugadores que deberán cuidarse en Colón

La situación adquiere mayor relevancia porque Colón afrontará nueve fechas decisivas en su búsqueda de terminar entre los primeros puestos y conseguir una posición favorable de cara al Reducido.

Peinipil y Lago deberán evitar una nueva amarilla si pretenden estar disponibles para los compromisos posteriores, mientras que Castet tendrá que administrar su juego después de haber quedado en la misma condición.

Pero no son los únicos que aparecen cerca del límite. Matías Muñoz, Federico Lértora y Julián Marcioni acumulan tres tarjetas amarillas, por lo que una nueva amonestación también los dejaría a una sola de cumplir una fecha de suspensión.

Un calendario que no permite distracciones para Colón

La cuestión disciplinaria aparece justo cuando Colón necesita recuperar el funcionamiento y los puntos después del duro golpe sufrido ante Racing de Córdoba.

El próximo desafío será particularmente importante: el sábado desde las 17, el Sabalero recibirá a Deportivo Morón en el estadio Brigadier López, en el marco de la fecha 28.

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El conjunto bonaerense es uno de los protagonistas de la pelea de arriba y llegará a Santa Fe como un rival directo. Por eso, Delfino deberá encontrar el equilibrio entre poner en cancha a sus mejores hombres y administrar las cargas disciplinarias pensando en las jornadas que vendrán.

Con Peinipil, Lago y Castet al borde de la suspensión, más Muñoz, Lértora y Marcioni a una amarilla de quedar en la misma situación, Colón tendrá que jugar las próximas fechas con máxima concentración. En un campeonato tan parejo, perder una pieza importante por acumulación de tarjetas puede tener un peso enorme en el tramo donde cada punto y cada partido empiezan a valer doble.

Colón Castet lago
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