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Fondo de Asistencia Laboral: cuenta regresiva para la vigencia del nuevo sistema de indemnizaciones

El FAL entrará en vigencia el 1 de noviembre. Con alícuotas de 1% y 2,5% sobre la masa salarial las empresas proyectan el impacto de sus aportes obligatorios

31 de agosto 2026 · 11:49hs
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Fondo de Asistencia Laboral: cuenta regresiva para la vigencia del nuevo sistema de indemnizaciones

Gemini

Fondo de Asistencia Laboral: cuenta regresiva para la vigencia del nuevo sistema de indemnizaciones

En el marco de la reglamentación de la reforma laboral (Decreto 408/2026), el mercado corporativo se prepara para la inminente puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El nuevo esquema transforma las cargas patronales en un mecanismo de capitalización obligatoria para prever eventuales desvinculaciones o indemnizaciones.

La recta final antes del 1 de noviembre

A partir del 1 de noviembre de 2026, el régimen comenzará a aplicarse de forma obligatoria para todos los empleadores del sector privado.

El punto crítico para las empresas radica en el período de carencia de seis meses estipulado por la norma: las entidades recién podrán disponer de los recursos acumulados a partir del séptimo mes de aporte. Por este motivo, la elección temprana de la entidad administradora resulta clave para evitar asignaciones de oficio por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cómo se calcula el aporte y la proyección del fondo

Aunque la norma no dispone de un software estandarizado del Estado para la simulación de rendimientos, el cálculo del aporte mensual está estrictamente determinado por ley sobre la base imponible Sipa (la misma que se utiliza para la liquidación habitual de cargas sociales):

  • Micro y pymes (hasta 100 empleados o según categorización): aplican una alícuota obligatoria de 2,5% sobre la masa salarial bruta.
  • grandes empresas: aplican una alícuota de 1% sobre la masa salarial bruta.

LEER MÁS: Reforma laboral: qué es el Fondo de Asistencia Laboral que rige desde hoy para las indemnizaciones

El rol de los calculadores y la proyección financiera

Dado que la contribución no implica un costo extra directo (se deduce de la carga patronal previsional existente), las administradoras financieras del mercado –como la herramienta interactiva de Balanz– permiten a las empresas simular:

  • El monto mensual de la contribución: multiplicando la nómina bruta por la alícuota correspondiente (1% o 2,5%).
  • El fondo acumulado en el tiempo: aplicando la proyección de tasa de interés/rendimiento bursátil estimada para evaluar qué porcentaje de una indemnización por despido sin causa cubrirá el fondo en plazos de 12, 24 o 36 meses.

Para facilitar la simulación de los costos y la proyección del rendimiento según la nómina imponible, existen herramientas interactivas del mercado como el calculador del Fondo de Asistencia Laboral de Balanz.

Fondo FAL indemnizaciones reforma laboral capitalización
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