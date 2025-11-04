Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 14 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Superlógico es una banda tributo argentina a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, formada a fines de 2004. Se dedican a recrear fielmente los shows de la banda original, tanto en sonido como en estética, sin agregar acordes extras a las versiones originales. La banda se destaca por su respeto y admiración por Los Redondos, lo que se refleja en su meticulosa recreación de los conciertos y en la fidelidad a las versiones originales. Llega a Santa Fe el próximo viernes 14 de noviembre desde las 21 en Tribus Club de Arte