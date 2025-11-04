Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 14 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

4 de noviembre 2025
Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico es una banda tributo argentina a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, formada a fines de 2004. Se dedican a recrear fielmente los shows de la banda original, tanto en sonido como en estética, sin agregar acordes extras a las versiones originales. La banda se destaca por su respeto y admiración por Los Redondos, lo que se refleja en su meticulosa recreación de los conciertos y en la fidelidad a las versiones originales. Llega a Santa Fe el próximo viernes 14 de noviembre desde las 21 en Tribus Club de Arte

Superlógico se ha convertido en una alternativa popular para revivir la experiencia de los shows de Los Redondos, manteniendo viva la llama de una de las bandas más importantes del rock argentino.

