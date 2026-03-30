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Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

Tras una floja actuación ante San Telmo, Colón reaccionó ante Patronato para recuperar terreno arriba y los números son contundentes en Paraná

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 16:46hs
Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

Prensa Colón

A veces, las sensaciones necesitan un respaldo concreto y en Paraná, Colón no solo ganó: también mostró en los números por qué fue superior a Patronato y por qué logró dejar atrás esa incómoda racha fuera de casa que venía arrastrando hacía más de ocho meses.

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El Sabalero llegaba golpeado por la forma en que cayó ante San Telmo en la Isla Maciel, dejando más preguntas que respuestas, sobre todo por el flojo rendimiento. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta y las estadísticas lo dejan en evidencia.

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Los números de Patronato-Colón

Aunque la posesión fue levemente favorable a Patronato (55% contra 45%), Colón fue mucho más punzante. Remató menos veces (10 contra 21), pero fue considerablemente más efectivo: 2 disparos al arco contra 11 del local.

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Ahí estuvo una de las claves. Patronato manejó más la pelota, pero Colón supo esperar, ordenarse y golpear en los momentos justos. No necesitó volumen de juego constante, sino inteligencia para aprovechar sus oportunidades. Otro dato que refleja el trámite es el de los ataques: Colón generó 116 contra 104 de su rival, lo que muestra que, más allá de ceder la posesión, cuando recuperaba el balón lograba avanzar con decisión y profundidad.

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En defensa, el equipo también dio señales claras de recuperación. Más allá de los intentos del local, logró sostener el arco en cero y prácticamente no sufrió situaciones de peligro extremo, algo que había sido un punto débil en partidos anteriores. Los tiros de esquina (7 a 3 para Patronato) y la paridad en offsides y disciplina terminan de pintar un partido donde el local intentó más, pero Colón ejecutó mejor.

estadísticas patronato colón
Col&oacute;n fue pr&aacute;ctico y letal ante Patronato.

Colón fue práctico y letal ante Patronato.

En definitiva, el Sabalero construyó una victoria desde la eficacia y el orden. Supo sufrir cuando tuvo que hacerlo, pero también fue preciso cuando se le presentaron las chances. Y en una categoría donde los detalles mandan, esa diferencia terminó siendo determinante.

Colón Patronato San Telmo
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