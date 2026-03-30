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El sueño que vive Cuffia en la Sub 20 y emociona a Colón

El arquero de Colón, Lucas Cuffia, contó en UNO 106.3 su experiencia en la Selección Sub 20, el impacto de compartir con Lionel Messi y su gran sueño de primera

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 18:26hs
El sueño que vive Cuffia en la Sub 20 y emociona a Colón

Hay historias que todavía están empezando, pero ya dejan huella. La de Lucas Cuffia es una de ellas. El joven arquero surgido de Colón atraviesa un momento único tras su paso por la Selección Argentina Sub 20, donde no solo sumó experiencia, sino que vivió situaciones que, hasta hace poco, parecían imposibles.

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Es una locura, algo inimaginable”, confesó en charla con UNO 106.3, todavía con la emoción a flor de piel por lo vivido. Porque más allá de lo futbolístico, hubo momentos que lo marcaron para siempre. Como compartir entrenamientos con arqueros de elite como Juan Musso y Gerónimo Rulli.

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“Entrenamos a la par un día, hicimos la entrada en calor juntos. Te corrigen cosas, te preguntan de dónde venís… se aprende muchísimo estando ahí”, contó. Y en ese aprendizaje, uno de los puntos clave fue el manejo emocional: “Nos dijeron que tratemos de controlar la ansiedad, porque es normal estar nervioso en ese contexto”.

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Cuffia, de Colón y Selección Sub 20

Pero si hubo un instante que lo atravesó por completo fue el encuentro con Lionel Messi. “No te salen las palabras. Le dije gracias por la foto, pero estaba muy nervioso. Fue un momento único”, relató. Incluso reconoció que ese instante lo impactó más que otras experiencias: “Después me saqué una foto con el Dibu y no estaba tan nervioso. Pero con Messi… fue otra cosa”.

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El arquero de Colón, Lucas Cuffia, contó en UNO 106.3 su experiencia en la Sub 20 y Lionel Messi.

El arquero de Colón, Lucas Cuffia, contó en UNO 106.3 su experiencia en la Sub 20 y Lionel Messi.

Lejos de perder el eje, Cuffia mantiene los pies sobre la tierra. “Siempre trato de ir día a día, trabajando para cumplir los objetivos”, explicó. Y en ese camino, no olvida sus raíces. Tras regresar, pasó por su querido Progreso, donde todo empezó: “Fui a ver a mi hermano, estuve con gente del club. Estaban todos muy contentos y eso me pone feliz”.

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El recorrido, claro, recién comienza. Y aunque vestir la celeste y blanca ya es un logro enorme, el arquero tiene otro sueño muy claro: “Me falta debutar en Primera con Colón. Jugar de local, con la gente… es algo que quiero cumplir”. Detrás de cada paso, hay un sostén clave. “Mi mamá, mi hermano, mi familia y mis amigos son los que siempre están”, destacó, consciente de que el camino se transita mejor acompañado.

Repasá la nota con el arquero juvenil de Colón, Lucas Cuffia, en UNO 106.3

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Colón Lucas Cuffia Lionel Mess
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