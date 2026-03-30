Defensores de Belgrano empató con Atlético de Rafaela y no pudo pasar a Colón

Defensores de Belgrano empató 1-1 con Atlético de Rafaela por la fecha 7 de la Primera Nacional y desperdició la chance de ser líder de la Zona A

Defensores de Belgrano empató 1-1 con Atlético de Rafaela , en condición de local por la fecha 7 de la Primera Nacional , y desperdició la oportunidad de transformarse en el nuevo líder de la Zona A, que mantiene a Deportivo Morón con 11 unidades en lo más alto.

En el estadio Juan Pasquale, el equipo de Fabián Nardozza recibía al de Iván Juárez con el objetivo de ganar y convertirse en el puntero de la Zona A, aprovechando la derrota del Gallo el sábado ante Almagro en Tres de Febrero y el empate de Racing de Córdoba con San Martín de San Juan en la provincia cuyana.

En un partido parejo entre dos animadores de sus respectivas zonas, la primera incidencia sucedió a los 23 minutos de juego con una pelea entre los futbolistas en el área de Atlético de Rafaela donde el defensor de la Crema, Fernando Ponce, le tiró una patada al capitán del Dragón, Ezequiel Aguirre, que lo cabeceó y el jugador del equipo santafesino cayó al piso.

Por ello, el árbitro Franco Acita resolvió concluir la trifulca con la segunda tarjeta amarilla a Ponce y la expulsión de manera directa a Aguirre.

Tan solo dos minutos después, Defensores de Belgrano abrió el marcador con el gol de Agustín Benítez. En el sector izquierdo de la mitad de cancha, Diego Magallanes le quitó la pelota a Martiniano Moreno y tocó para el mediocampista del Dragón que avanzó, recortó para su zurda llegando a la medialuna del área y sacó un remate rasante que se coló en el primer palo del arquero Mayco Bergia.

En el complemento, a los 8 minutos, Atlético de Rafaela llegó al empate con el gol de Mauro Quiroga. En un desborde por la izquierda, el defensor Leonardo Flores metió el centro al área chica donde el delantero de la ´Crema´ anticipó la salida en falso del arquero Alejandro Medina, cabeceó y puso el 1-1 definitivo.

Defensores de Belgrano no pudo llegar a la cima

Con este resultado, Defensores de Belgrano quedó cuarto en la Zona A con 10 puntos, uno menos que los escoltas Racing de Córdoba y Colón y del líder Deportivo Morón, que ocupa este lugar debido a la diferencia de gol.

Por su parte, Atlético de Rafaela también quedó cuarto en la Zona B con 11 puntos, uno menos que el líder Tristán Suárez y que el escolta Gimnasia de Jujuy.