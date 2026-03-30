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Ataque en la escuela de San Cristóbal: seis de los ocho heridos fueron dados de alta

Un estudiante murió en el patio del colegio baleado por un compañero. Seis jóvenes fueron atendidos en el hospital local y otros dos derivados a nosocomios de mayor complejidad

30 de marzo 2026 · 20:25hs
Hospital de San Cristóbal

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Hospital de San Cristóbal

El tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal dejó como saldo un estudiante fallecido y ocho adolescentes heridos. Sobre el final de la tarde de este lunes, la provincia confirmó que los seis estudiantes atendidos en el hospital local fueron dados de alta. En tanto, otros dos fueron derivados.

Fuentes oficiales confirmaron la situación de los dos pacientes más comprometidos, que fueron tratados en el Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Pasado el mediodía fue derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad. "El joven permanece en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico, sin requerir intervención quirúrgica de momento", aseguraron desde el nosocomio.

El director de ese efector, Pablo Ledesma, detalló que el paciente ingresó “en excelentes condiciones clínicas, lúcido, estable, conectado, activo y ubicado en tiempo y espacio”, y explicó que su derivación fue considerando que se trata del hospital pediátrico de mayor complejidad de la provincia, con especialidades y subespecialidades acordes a ese nivel de atención.

Además, un segundo estudiante de 15 años es atendido en el Ferré de Rafaela para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

En el Hospital de San Cristóbal se mantiene una atención interdisciplinaria para continuar con la asistencia que se brinda a las víctimas y sus familiares, en el marco de un despliegue interministerial del gobierno provincial para el acompañamiento integral de las personas afectadas.

Atención en San Cristóbal

Armando Borsini, director del hospital de San Cristóbal, indicó que además varios alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló. Ninguno de estos casos presentó heridas de gravedad.

En relación con la víctima fatal, Borsini confirmó que el fallecimiento se produjo en el lugar del hecho, información que fue confirmada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Cómo fue el tiroteo en la escuela

El episodio ocurrió durante los primeros minutos de la jornada escolar en la Escuela Normal Mariano Moreno, mientras los estudiantes se encontraban en el patio para el acto de izar la bandera.

En ese contexto, se escucharon los disparos que desataron una estampida generalizada. Alumnos escaparon como pudieron: algunos saltaron tapiales, otros treparon tejidos perimetrales y varios rompieron ventanas para huir del edificio.

“Salíamos a izar la bandera, escuchamos un tiro, salté el tapial y me fui a la calle”, relató uno de los estudiantes, reflejando el clima de desesperación y miedo que atravesó a toda la comunidad educativa.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para esclarecer cómo el agresor logró ingresar el arma al establecimiento, reconstruir la secuencia del ataque y determinar el vínculo entre el atacante y las víctimas.

San Cristóbal heridos escuela
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