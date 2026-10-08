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Velorio y cortejo fúnebre a Piero: cuándo y dónde será la despedida del cantante

El músico será velado este jueves en una sala de la Ciudad de Buenos Aires y sus restos serán trasladados el viernes al Cementerio de la Recoleta

8 de octubre 2026 · 09:06hs
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Velorio y cortejo fúnebre a Piero: cuándo y dónde será la despedida del cantante

Velorio y cortejo fúnebre a Piero: cuándo y dónde será la despedida del cantante

Los restos del cantante y compositor Piero de Benedictis serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, y el viernes se realizará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta. El velorio de Piero se realizará este jueves 8 de octubre, de 12.30 a 20, en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O’Higgins 2842, en CABA.

Cuándo y dónde será el velorio del cantante

El velorio de Piero se realizará este jueves 8 de octubre, de 12.30 a 20, en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O’Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, el cortejo fúnebre partirá el viernes 9 a las 11 y está previsto que llegue al Cementerio de la Recoleta a las 11.30.

Piero murió este miércoles a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana, según comunicó su cuenta oficial. El artista había construido una trayectoria de más de cinco décadas y un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social.

Nacido en Italia en 1945, llegó a la Argentina junto a su familia cuando tenía tres años y desarrolló allí la mayor parte de su carrera. Junto al poeta José Tcherkaski creó canciones que trascendieron generaciones, entre ellas "Mi viejo", una de sus obras más reconocidas.

A lo largo de su carrera recibió, entre otras distinciones, un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016.

Piero, el hombre detrás de "Mi viejo" y otros clásicos

Fue una referencia de la canción de protesta, pero también de las letras íntimas y tiernas. Cantó con Mercedes Sosa, Pablo Milanés e infinidad de artistas populares del mundo. Dio 4.000 conciertos y recibió un Premio Konex por su trayectoria.

La música entró a su vida desde muy pequeño. Primero en su casa, con un padre dedicado a la venta de discos y tocadiscos. Después siguió cuando ingresó como seminarista en Viedma, provincia de Río Negro, y en Villa Devoto. Fue una experiencia clave en su vida. No sólo desarrolló su vocación musical, sino también su vocación social.

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