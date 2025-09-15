Uno Santa Fe | Escenario | mensaje

"Vos podés papá": el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina luego del accidente

La hermana del ex Gran Hermano publicó el detalle de sus sobrinas.

15 de septiembre 2025 · 10:13hs
Las hijas de Thiago

gentileza

Las hijas de Thiago, Aimé y Laia, le enviaron fuerzas a su papá para que se recupere.

El pronóstico de la salud de Thiago Medina continúa en estado reservado, pero presentando una “leve mejoría”, según aseguró Daniela Celis en un comunicado que difundió en sus redes sociales.

La influencer agradeció a todos los que participan de la cadena de oraciones para el ex Gran Hermano y manifiesta que “toda la luz” que sus seguidores envían le “está llegando”.

Su familia más cercana se encuentra acompañándolo en este difícil momento. El streamer se encuentra en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, siendo atendido por el servicio médico a cargo de Provincia de Buenos Aires.

"Camilota", hermana de Thiago, compartió el conmovedor mensaje de apoyo de sus sobrinas para decorar la habitación de UTI: “Vos podés papá, te amamos mucho”.

Por otra parte, los amigos que Daniela Celis formó en el reality donde conoció a Thiago, también demostraron su apoyo incondicional, haciéndole compañía y difundiendo la cadena de oración en sus múltiples plataformas.

Juli Poggio, junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, publicó una foto pidiendo por la salud de Medina: “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”.

Medina, de 22 años, impactó con su moto contra la parte trasera de un auto en un cruce de calles. Por el momento, se desconocen los motivos del siniestro. Las primeras versiones del caso indicaban que había poca señalización.

