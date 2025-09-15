Uno Santa Fe | Información General | hombres

Identificaron a los dos hombres que murieron al estrellarse su avioneta en un festival en Córdoba: uno es santafesino

Sucedió en el predio del Aeroclub de la ciudad cordobesa de Bell Ville

15 de septiembre 2025 · 11:03hs


Los dos hombres que murieron al estrellarse su avioneta en pleno festival aéreo en el predio del Aeroclub en la ciudad de Bell Ville, en Córdoba, fueron identificados y ahora se investigan las causas del accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/1967144303857111213&partner=&hide_thread=false

El hecho ocurrió en la tarde del sábado durante el festival que se desarrolló en el Aeroclub y, según los testigos, la avioneta se estrelló contra el suelo en plena exhibición y luego se incendió, dificultando aun más el operativo de rescate.

accidente bell ville cordoba santafesinos avioneta
Dos hombres murieron al estrellarse su avioneta en pleno festival aéreo en el predio del Aeroclub en la ciudad de Bell Ville, en Córdoba

Dos hombres murieron al estrellarse su avioneta en pleno festival aéreo en el predio del Aeroclub en la ciudad de Bell Ville, en Córdoba

Desde el medio El DoceTv desarrollaron que las dos víctimas fueron identificadas como Mariano Latuf Zeballos (32 años, de Villa Cañás, Santa Fe) y Ricardo Ferrer (40 años, nacido en Alpachiri, La Pampa, pero residente en Ascensión, Buenos Aires).

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Bell Ville, que realiza todavía los procedimientos para lograr constatar qué pudo haber ocurrido con la avioneta. La principal hipótesis que se baraja es que la aeronave sufrió una pérdida de sustentación en el despegue.

En el lugar se desplegó personal policial, de bomberos y de emergencias, quienes constataron los dos fallecimientos.

Dolor

Luego del conocimiento del caso, desde el Aeroclub sacaron un comunicado donde informaron que el evento fue cancelado: “Con profundo pesar informamos que, debido al accidente ocurrido ayer, la segunda fecha del Festival queda suspendida”.

“Acompañamos en este difícil momento a las familias y amigos, y comunicaremos la nueva fecha próximamente”, destacaron. Asimismo, las dos víctimas fueron despedidas por sus seres queridos en redes sociales.

hombres avioneta Córdoba Santa Fe
