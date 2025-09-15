Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

Los penales le dieron a Social Lux el título de la Copa Santa Fe. El equipo rosarino superó a Unión de Santa Fe por 3 a 2 luego de igualar 2 a 2

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 10:07hs
Social Lux de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe.



La Copa Santa Fe de fútbol femenino se quedó en Rosario, ciudad en la que se disputó la revancha de la final que disputaron el local, Social Lux y Unión de Santa Fe. Las rosarinas destronaron a las últimas campeonas para quedarse con el certamen provincial por primera vez en su historia. Al cabo de dos partidos parejos en los marcadores, Mercadito necesitó de la vía de los penales para poder hacerse de tamaña conquista.

Unión no pudo repetir en Copa Santa Fe femenino

Este domingo en Rosario y por la Final de Vuelta de la Copa Santa Fe, Unión igualó 2 a 2 con Social Lux en el tiempo reglamentario lo que, sumado al mismo marcador de la Ida, derivó en la definición desde el punto penal.

El equipo conducido por Melina Reus lo ganaba por dos tantos de diferencia por Noralí Servín y por el golazo de Daiara Paye, pero Mayra Mansilla y Valentina Figueroa igualaron las acciones para la escuadra de barrio Ludueña estampando el 4 a 4 en el resultado global.

Ya en la tanda de penales fue Social Lux quien se terminó imponiendo por 3 a 2 y de esa manera se consagró campeón por primera vez de la competencia del plano principal, sacándole a Unión el hito de ser el único equipo que la había ganado.

El equipo de la avenida López y Planes había conquistado la copa tres veces sobre cuatro ediciones: En 2019, 2022 y 2024, mientras que en 2023 se había jugado sólo con selecciones y la vencedora justamente fue la Liga Santafesina.

image


Unión cayó en la definición desde los 12 pasos y fue subcampeón de la Copa Santa Fe.

Social Lux 2 (3)

Unión 2 (2)

Social Lux: Estefanía Gauna; Ligia Llera, Magalí Acosta, Janise Busquet, Ayelén Simiani, Evelyn Peralta, Giuliana Nebuloni, Joana Benítez, Luna Araujo, Brisa Cortés y Carruchthers.

D.T.: Palacios-Mainardi.

Suplentes: Pamela Chindamo, Estefanía Piazza, Melisa Alfonso, Rocío Serra, Valentina Figueroa, Laila Monzón y Mayra Mansilla.

Unión: Rocío Peña; Camila Luna, Rosario Romero, Carola De Piano, Marilin Coronel, Valentina López, Daiana Sosa, Lis Fernández, Ámbar Grandoli, Daiara Paye y Noralí Servín.

D.T.: Melina Reus.

Suplentes: Fabiana Díaz, Cielo Morales, Safira Pauloni, Valentina Ponce, Micaela Careis y Fiama Fumis.

Goles: en el primer tiempo, a los 23 min., Servín (U). En el segundo tiempo, a los 16 min., Paye (U); a los 31 min., Mansilla (SL); a los 37 min., Figueroa (SL).

Definición por penales: para Social Lux convirtieron Benítez, Mansilla y Simiani; Peña atajó los remates de Figueroa y Piazza. Para Unión convirtieron Fumis y Peña; Coronel, Sosa y Paye marraron su disparos.

Árbitro: Martín Maidana.

Cancha: Social Lux (Rosario).

Copa Santa Fe Social Unión
