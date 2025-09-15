Uno Santa Fe | Ovación | fecha

Se completó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Por la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera A de Liga Santafesina, Ciclón Racing derrotó a Unión de Santa Fe 2 a 1 en barrio Guadalupe

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 09:58hs
Ciclón Racing venció a Unión en el cierre de la segunda fecha.

Ciclón Racing venció a Unión en el cierre de la segunda fecha.

En el campo de deportes 8 de Enero ubicado en el barrio residencial de Guadalupe, se completó la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. A la vera de la Laguna Setúbal, Ciclón Racing derrotó a Unión de Santa Fe por 2 a 1 bajo el arbitraje de Lucas Muga.

Ciclón Racing venció a Unión

Los goles para la escuadra conducida por Carlos García fueron convertidos por Diego Fornillo y Tomás Fagioli en contra, mientras que para los de Juan De Olivera lo hizo Nicolás Zenclussen. Para el elenco lagunero le permitió recuperarse de lo que fue la derrota en la primera fecha frente a Universidad del Litoral por 2 a 0, mientras que el Tate no logró continuar con lo cosechado frente a Gimnasia y Esgrima por 3 a 2.

Es importante señalar que la tercera fecha del certamen principal liguista se jugará entresemana. En el caso de Unión de Santa Fe, recibirá a la Academia Andrés Cabrera, y Ciclón Racing visitará a Pucará en barrio Transporte. Por lo pronto, este martes 16 de septiembre, a las 21 en primera, y 19 en reserva, en el predio Nery Pumpido, El Quillá jugará con La Salle Jobson.

En la divisional reserva, Unión superó a Ciclón Racing por 5 a 2. Los goles para el elenco de la avenida López y Planes los hicieron Guillermo Vallejos, Nicolás Acosta, Joaquín Pérez, Kevin Mendoza y Nazareno Morzone, mientras que para los dueños de casa descontaron Juan Scatolinni y Tomás Leones. Fueron expulsados por el árbitro Fernando Musuruana Mateo Enrique, Luciano Dalinger. Tomás Gunsset y el entrenador local Marco Fernández.

Posiciones

-Zona 1: Colón de San Justo 6; Universidad 4; Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima, Unión, Independiente y Nobleza de Recreo 3; Academia Cabrera 1, Juventud Unida y Pucará 0.

-Zona 2: Sanjustino, Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 6; Colón, El Quillá, Nacional, Newell´s, Ciclón Norte y La Perla 3; Cosmos y Vecinal Gálvez 0.

-Próxima fecha

-Zona 1: Ciclón Norte vs. Juventud Unida, Nobleza vs. Independiente, Colón de San Justo vs. Gimnasia y Esgrima, Pucará vs. Ciclón Racing, Unión vs. Academia Cabrera y UNL vs. Ateneo Inmaculada.

-Zona 2: Juventud Unida vs. Ciclón Norte, La Perla vs. Vecinal Gálvez, Sanjustino vs. Cosmos, Sportivo Guadalupe vs. Newell´s, Colón vs. Nacional y Náutico El Quillá vs. La Salle Jobson.

Síntesis

Ciclón Racing 2- Unión de Santa Fe 1

Ciclón Racing: Sebastián Silva; Juan Ruiz Díaz, Walter Gómez, Franco Gigena y Luis De la Peña; Alexis Díaz, Matías Segovia, Rodrigo Behotats, Cristian Miranda; Carlos Bogao y Diego Fornillo. DT: Carlos García.

Unión: Unión: Mateo Raschia; Uriel Barinaga, Tomás Fagioli, Matías Schultz y Felipe Zilli; Simón Bigot, Fausto Perezlindo, Benjamín Pérez y Thiago Fernández; Agustín Benavidez y Alan Sosa. DT: Juan De Olivera.

Goles: Diego Fornillo y Tomás Fagioli en contra (CR); Nicolás Zenclussen (U).

Cambios: Nahuel Rosillo por Díaz, Valentín Martínez por Segovia, Lautaro Ibarra por Behotats y Lázaro Haesler por Fornillo (CR); Nicolás Zenclussen por Fernández, Mateo Alberca por Fagioli, Juan Peralta por Perezlindo, Ignacio Mansilla por Benavidez y Santiago Coria por Bigot (U).

Amonestados: Ruiz Díaz, Segovia, Gigena, Díaz, Bogao, Rosillo (CR); Zilli, Schultz (U).

Expulsados: Walter Gómez (CR) y Tomás Fagioli (U).

Cancha: campo de deportes 8 de Enero

Árbitro: Lucas Muga

fecha segunda Clausura
Noticias relacionadas
santa fe, con 139 medallas hizo podio en los jadar 2025

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Social Lux de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe.

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

asi sera la semana del torneo oficial prefederal y la a2

Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

atletico arroyo leyes, a paso arrollador en el promocional

Atlético Arroyo Leyes, a paso arrollador en el Promocional

Lo último

En medio del conflicto con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias: qué pasó con Santa Fe

En medio del conflicto con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias: qué pasó con Santa Fe

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Último Momento
En medio del conflicto con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias: qué pasó con Santa Fe

En medio del conflicto con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias: qué pasó con Santa Fe

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Cómo está la demanda de hombres en Argentina para realizarse una vasectomía, o para revertirla

Cómo está la demanda de hombres en Argentina para realizarse una vasectomía, o para revertirla

Vos podés papá: el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina luego del accidente

"Vos podés papá": el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina luego del accidente

Ovación
Posiciones: Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Posiciones: Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Alpine y Colapinto, al límite: riesgo de sanción por el motor en la Fórmula 1

Alpine y Colapinto, al límite: riesgo de sanción por el motor en la Fórmula 1

Se completó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional