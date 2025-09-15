Se completó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Por la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera A de Liga Santafesina, Ciclón Racing derrotó a Unión de Santa Fe 2 a 1 en barrio Guadalupe

Ciclón Racing venció a Unión en el cierre de la segunda fecha.

En el campo de deportes 8 de Enero ubicado en el barrio residencial de Guadalupe, se completó la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. A la vera de la Laguna Setúbal, Ciclón Racing derrotó a Unión de Santa Fe por 2 a 1 bajo el arbitraje de Lucas Muga.

Los goles para la escuadra conducida por Carlos García fueron convertidos por Diego Fornillo y Tomás Fagioli en contra, mientras que para los de Juan De Olivera lo hizo Nicolás Zenclussen. Para el elenco lagunero le permitió recuperarse de lo que fue la derrota en la primera fecha frente a Universidad del Litoral por 2 a 0, mientras que el Tate no logró continuar con lo cosechado frente a Gimnasia y Esgrima por 3 a 2.

Es importante señalar que la tercera fecha del certamen principal liguista se jugará entresemana. En el caso de Unión de Santa Fe, recibirá a la Academia Andrés Cabrera, y Ciclón Racing visitará a Pucará en barrio Transporte. Por lo pronto, este martes 16 de septiembre, a las 21 en primera, y 19 en reserva, en el predio Nery Pumpido, El Quillá jugará con La Salle Jobson.

En la divisional reserva, Unión superó a Ciclón Racing por 5 a 2. Los goles para el elenco de la avenida López y Planes los hicieron Guillermo Vallejos, Nicolás Acosta, Joaquín Pérez, Kevin Mendoza y Nazareno Morzone, mientras que para los dueños de casa descontaron Juan Scatolinni y Tomás Leones. Fueron expulsados por el árbitro Fernando Musuruana Mateo Enrique, Luciano Dalinger. Tomás Gunsset y el entrenador local Marco Fernández.

Posiciones

-Zona 1: Colón de San Justo 6; Universidad 4; Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima, Unión, Independiente y Nobleza de Recreo 3; Academia Cabrera 1, Juventud Unida y Pucará 0.

-Zona 2: Sanjustino, Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 6; Colón, El Quillá, Nacional, Newell´s, Ciclón Norte y La Perla 3; Cosmos y Vecinal Gálvez 0.

-Próxima fecha

-Zona 1: Ciclón Norte vs. Juventud Unida, Nobleza vs. Independiente, Colón de San Justo vs. Gimnasia y Esgrima, Pucará vs. Ciclón Racing, Unión vs. Academia Cabrera y UNL vs. Ateneo Inmaculada.

-Zona 2: Juventud Unida vs. Ciclón Norte, La Perla vs. Vecinal Gálvez, Sanjustino vs. Cosmos, Sportivo Guadalupe vs. Newell´s, Colón vs. Nacional y Náutico El Quillá vs. La Salle Jobson.

Síntesis

Ciclón Racing 2- Unión de Santa Fe 1

Ciclón Racing: Sebastián Silva; Juan Ruiz Díaz, Walter Gómez, Franco Gigena y Luis De la Peña; Alexis Díaz, Matías Segovia, Rodrigo Behotats, Cristian Miranda; Carlos Bogao y Diego Fornillo. DT: Carlos García.

Unión: Unión: Mateo Raschia; Uriel Barinaga, Tomás Fagioli, Matías Schultz y Felipe Zilli; Simón Bigot, Fausto Perezlindo, Benjamín Pérez y Thiago Fernández; Agustín Benavidez y Alan Sosa. DT: Juan De Olivera.

Goles: Diego Fornillo y Tomás Fagioli en contra (CR); Nicolás Zenclussen (U).

Cambios: Nahuel Rosillo por Díaz, Valentín Martínez por Segovia, Lautaro Ibarra por Behotats y Lázaro Haesler por Fornillo (CR); Nicolás Zenclussen por Fernández, Mateo Alberca por Fagioli, Juan Peralta por Perezlindo, Ignacio Mansilla por Benavidez y Santiago Coria por Bigot (U).

Amonestados: Ruiz Díaz, Segovia, Gigena, Díaz, Bogao, Rosillo (CR); Zilli, Schultz (U).

Expulsados: Walter Gómez (CR) y Tomás Fagioli (U).

Cancha: campo de deportes 8 de Enero

Árbitro: Lucas Muga