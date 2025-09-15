Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

Este martes se abrirá la fecha 9 del Oficial Prefederal con el dueo entre El Quillá y Unión B en la Zona A. Y en la B, chocarán Gimnasia-Banco y Unión A-Regatas.

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 08:41hs
Entre martes y jueves se disputará una nueva jornada del Torneo Oficial Prefederal y en la Zona A2, que organiza la Asociación Santafesina de Básquetbol. Asimismo, se tachará este martes el asterisco pendiente en el ascenso entre Kimberley y Almagro B.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 9

Zona A

Martes 16 de septiembre

21.30 El Quillá vs. Unión B

Miércoles 17 de septiembre

21.30 CUST A vs. Rivadavia Juniors

Jueves 18 de septiembre

Almagro A vs. Sanjustino

Zona B

Martes 16 de septiembre

21.30 Gimnasia vs. Banco

21.30 Unión A vs. Regatas (SF)

Jueves 18 de septiembre

21.30 Colón (SJ) vs. Alma Juniors

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 11

Jueves 18 de septiembre

21.30 Macabi vs. CUST B

21.30 Regatas Coronda vs. Colón (SF)

21.30 Centenario vs. República del Oeste

21.30 UNL vs. Almagro B

21.30 Santa Rosa vs. Alumni

Libre: Kimberley

Martes 16 de septiembre - FECHA 4 (Pendiente)

21.30 Kimberley vs. Almagro B

Fuente: ASB

Prefederal El Quillá Unión
