Entre martes y jueves se disputará una nueva jornada del Torneo Oficial Prefederal y en la Zona A2, que organiza la Asociación Santafesina de Básquetbol. Asimismo, se tachará este martes el asterisco pendiente en el ascenso entre Kimberley y Almagro B.
Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2
Este martes se abrirá la fecha 9 del Oficial Prefederal con el dueo entre El Quillá y Unión B en la Zona A. Y en la B, chocarán Gimnasia-Banco y Unión A-Regatas.
Por Ovación
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 9
Zona A
Martes 16 de septiembre
21.30 El Quillá vs. Unión B
Miércoles 17 de septiembre
21.30 CUST A vs. Rivadavia Juniors
Jueves 18 de septiembre
Almagro A vs. Sanjustino
Zona B
Martes 16 de septiembre
21.30 Gimnasia vs. Banco
21.30 Unión A vs. Regatas (SF)
Jueves 18 de septiembre
21.30 Colón (SJ) vs. Alma Juniors
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 11
Jueves 18 de septiembre
21.30 Macabi vs. CUST B
21.30 Regatas Coronda vs. Colón (SF)
21.30 Centenario vs. República del Oeste
21.30 UNL vs. Almagro B
21.30 Santa Rosa vs. Alumni
Libre: Kimberley
Martes 16 de septiembre - FECHA 4 (Pendiente)
21.30 Kimberley vs. Almagro B
Fuente: ASB