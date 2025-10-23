eSIM vs roaming: cuál te conviene para tu viaje a USA

Si alguna vez volviste de Estados Unidos con una factura de celular que te hizo transpirar frío, no estás solo. El roaming internacional sigue siendo una de esas trampas costosas que muchos argentinos descubren demasiado tarde. Pero hay buenas noticias: la tecnología eSIM está cambiando las reglas del juego para quienes viajan al exterior.

La diferencia de costos puede ser brutal. Mientras que las operadoras tradicionales cobran tarifas que fácilmente superan los miles de pesos por unos pocos días de uso, las alternativas digitales prometen ahorros significativos. La pregunta es si realmente conviene hacer el cambio o si quedarse con lo conocido sigue siendo la mejor opción.

Qué es el roaming internacional y cuánto te cuesta realmente

El roaming es básicamente cuando tu celular se conecta a redes de otro país porque tu operadora no tiene infraestructura allá. Personal, Movistar y Claro tienen acuerdos con operadoras estadounidenses, pero te cobran un sobreprecio considerable por ese servicio. Los paquetes diarios rondan entre $3.000 y $5.000 pesos por día, y eso asumiendo que contratás el servicio antes de viajar.

Hacé las cuentas rápido: una semana en Miami o Nueva York puede salirte una suma considerable solo en conectividad, fácilmente equivalente a varias cenas o un par de excursiones. Y eso si te acordás de activar el paquete, porque si no, los costos por MB suelto pueden dispararse todavía más. Las actualizaciones automáticas de apps, Google Photos sincronizando en segundo plano o Spotify descargando canciones sin que te des cuenta pueden convertir tu factura en una pesadilla.

Cómo funciona una eSIM y por qué está revolucionando la conectividad en viajes

La eSIM es una SIM digital que ya viene integrada en tu teléfono. No necesitás cambiar chips físicos ni perder tu SIM argentina en el aeropuerto. La activás escaneando un código QR que te llega por email, y en cinco minutos estás listo para usar datos en el exterior.

Lo mejor es que podés activar una eSIM para viajar a Estados Unidos desde tu casa en Rosario o Buenos Aires, antes de subirte al avión. Mantenés tu número argentino activo para recibir WhatsApp y llamadas, mientras usás la eSIM para navegar, consultar mapas y subir fotos. Los planes suelen arrancar en USD 10-15 para una semana con varios GB, muy por debajo de lo que cobran las operadoras locales.

La mayoría de los celulares modernos ya la traen: iPhone desde el XS en adelante, Samsung Galaxy S20 o superior, Google Pixel 3 y posteriores. Si tenés un teléfono de los últimos tres o cuatro años, hay altas chances de que sea compatible.

Cuál te conviene según tu tipo de viaje y presupuesto

Para un viaje turístico corto de una semana, la eSIM es claramente más conveniente. Instalás la tuya tranquilo desde casa, llegás al aeropuerto de Miami y ya tenés datos funcionando antes de pasar por migración. Nada de buscar locales de telefonía o pagar fortunas por wifi en el hotel.

Si viajás por trabajo o te quedás más tiempo, invertir en un plan de eSIM con más datos tiene todavía más sentido. Algunos servicios como ZenSim ofrecen planes mensuales o con datos ilimitados a precios razonables. Configurá tu celular para que solo use datos en apps esenciales y desactivá las actualizaciones automáticas (esto te ahorra batería también).

Hay un par de casos donde el roaming tradicional puede seguir siendo válido: viajes de último momento donde no tenés tiempo de investigar y activar una eSIM, o para personas mayores que no se sienten cómodas con la tecnología. Igual, la recomendación más inteligente es tener ambas: activá una eSIM como tu conexión principal y dejá el roaming desactivado como respaldo de emergencia.

Para la mayoría de los argentinos que viajan a Estados Unidos, la eSIM termina siendo un ahorro considerable sin complicaciones técnicas difíciles. La curva de aprendizaje es mínima y la tranquilidad de saber exactamente cuánto vas a gastar no tiene precio. Investigá tus opciones al menos una semana antes de viajar para asegurar que tu celular sea compatible y que tengas todo configurado antes de despegar.