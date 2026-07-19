Uno Santa Fe | España

España, el "tiki taka" y el objetivo de alcanzar a Francia y Uruguay

Los dirigidos por Luis De la Fuente se enfrentarán este domingo con la Selección argentina, con la intención de conseguir su segunda estrella.

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 09:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
España, el tiki taka y el objetivo de alcanzar a Francia y Uruguay

La selección de España se enfrentará este domingo con la Argentina en la gran final del Mundial 2026, con el objetivo de quedarse con el título y sumar su segunda estrella.

En las últimas décadas, España no solo dominó a nivel europeo, sino que también se empezó a acostumbrar a pelear en los Mundiales, donde tenía una gran deuda pendiente.

España y el cambio con la Eurocopa 2008

Todo comenzó con la Eurocopa 2008, en la que fue el inicio del proceso más ganador de su historia, ya que en 2010 consiguió su primer Mundial en Sudáfrica, mientras que en el 2012 extendió su dominio al consagrarse nuevamente en la Eurocopa.

En aquella época, los españoles enamoraron con el famoso "tiki taka", que se basaba en un increíble dominio del balón gracias a la categoría de sus jugadores, como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Cesc Fábregas y compañía.

La hegemonía española llegó a su fin en 2014, cuando se despidieron del Mundial en la fase de grupos con goleada 5-1 incluida contra Países Bajos.

Los duros golpes siguieron llegando, debido a que en la Eurocopa estaban lejos de pelear por el título, mientras que tanto en el Mundial 2018 como en 2022 se despidieron en los octavos de final.

Las críticas no tardaron en llegar, principalmente porque no dejaban de lado el "tiki taka", aunque la falta de eficacia e intensidad en los últimos metros los terminaba condenando.

Este flojo momento llegó a su fin con la llegada de Luis de la Fuente, un director técnico que mantuvo las bases del "tiki taka", aunque con un toque de verticalidad y profundidad. En este sentido, la proyección de los laterales y el picante de sus extremos, principalmente de Lamine Yamal, fueron fundamentales.

Así fue como España consiguió los títulos en la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, además de alcanzar la final en la Nations League del año pasado.

Este domingo, la renovada España de Luis de la Fuente se enfrentará con la selección argentina, con el objetivo de conseguir su segundo Mundial y así alcanzar la línea de Uruguay y Francia.

España Francia Uruguay
Noticias relacionadas
espana apuesta a la memoria: de la fuente repetiria el equipo para la final ante argentina

España apuesta a la memoria: De la Fuente repetiría el equipo para la final ante Argentina

scaloni juega al misterio: las dos dudas de argentina para la final ante espana

Scaloni juega al misterio: las dos dudas de Argentina para la final ante España

la argentina va por el bicampeonato: que otras selecciones ganaron dos mundiales seguidos

La Argentina va por el bicampeonato: qué otras selecciones ganaron dos Mundiales seguidos

argentina busca la cuarta estrella en la final del mundial ante espana

Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

Lo último

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Último Momento
Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Ovación
Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

Unión corre contra el reloj para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

Unión corre contra el reloj para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados