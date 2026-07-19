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Scaloni juega al misterio: las dos dudas de Argentina para la final ante España

La Selección Argentina ultima detalles para el partido decisivo del Mundial 2026. Lionel Scaloni mantiene el misterio y aún no confirmó la formación, aunque solo restan dos incógnitas de cara al duelo con España.

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 10:23hs
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Scaloni juega al misterio: las dos dudas de Argentina para la final ante España

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 llegó a su fin y Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles del equipo que este domingo, desde las 16, buscará el bicampeonato del mundo frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Como ya es una costumbre durante el torneo, el entrenador mantiene el hermetismo y todavía no confirmó el once inicial.

Tras la clasificación conseguida ante Inglaterra, el cuerpo técnico decidió sostener la base del equipo que viene siendo protagonista en la Copa del Mundo, aunque aún quedan dos puestos por definir para enfrentar a la Roja.

La pelea por el lateral derecho

La primera incógnita aparece en el sector derecho de la defensa. Nahuel Molina fue el titular durante gran parte del Mundial, pero su rendimiento en la semifinal dejó algunas dudas, especialmente porque por su sector llegó el gol del conjunto inglés.

Esa situación le abrió una puerta a Gonzalo Montiel, quien ingresó de muy buena manera en el complemento frente a Inglaterra y dejó una imagen positiva. El defensor de River aparece como una seria alternativa y pelea mano a mano por un lugar entre los titulares.

De Paul quiere recuperar su lugar

La otra duda pasa por el mediocampo. Rodrigo De Paul, una de las piezas clave del ciclo Scaloni, comenzó la semifinal en el banco de suplentes, mientras que Giuliano Simeone ocupó ese lugar desde el arranque.

Sin embargo, el ingreso del "Motorcito" volvió a demostrar su importancia dentro del equipo. Su experiencia, liderazgo y capacidad para los partidos decisivos hacen que tenga buenas posibilidades de regresar a la formación inicial para la final.

Lo Celso, una opción desde el banco

En el último entrenamiento previo al encuentro también llamó la atención la presencia de Giovani Lo Celso entre los jugadores que trabajaron con pechera, lo que alimentó algunas especulaciones.

De todas maneras, todo indica que el mediocampista del Betis sería una variante para el segundo tiempo y no arrancaría desde el inicio ante España.

La probable formación de Argentina

Con las dos dudas todavía sin resolver, el probable equipo de Lionel Scaloni sería:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina buscará este domingo defender la corona obtenida en Qatar 2022 y conquistar la cuarta estrella de su historia frente a una España que llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en la Copa del Mundo. Con el misterio habitual de Scaloni, la confirmación del equipo recién llegaría pocas horas antes del inicio de la final.

Scaloni Argentina España
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