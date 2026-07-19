España apuesta a la memoria: De la Fuente repetiría el equipo para la final ante Argentina

La Roja prepara el duelo decisivo del Mundial 2026 con la base que eliminó a Francia. Pedro Porro y Lamine Yamal dejaron atrás algunas molestias y serían titulares frente a la Albiceleste.

La Selección de España ya tiene casi todo listo para afrontar la final del Mundial 2026 frente a Argentina. A la espera del partido que se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el entrenador Luis de la Fuente ultima detalles y todo indica que repetirá la formación que le dio grandes resultados en las instancias decisivas del certamen.

El seleccionado español llega en un gran momento futbolístico luego de eliminar con autoridad a Bélgica en los cuartos de final y superar por 2-0 a Francia en semifinales, en una actuación que confirmó su candidatura al título por el nivel colectivo mostrado.

Sin cambios para la gran final

Salvo algún contratiempo de último momento, De la Fuente mantendrá el mismo once que utilizó en los dos encuentros anteriores. La idea del entrenador es respaldar a un equipo que encontró equilibrio, intensidad y buen funcionamiento en el tramo decisivo del Mundial.

Las únicas preocupaciones durante la semana estuvieron relacionadas con el estado físico de Pedro Porro y Lamine Yamal. El lateral derecho terminó con un calambre el encuentro frente a Francia, mientras que la joven figura del Barcelona trabajó de manera diferenciada en una de las prácticas.

Sin embargo, ambos evolucionaron favorablemente, se entrenaron con normalidad junto al resto del plantel y estarán disponibles para enfrentar a la Selección argentina.

Pedri seguirá esperando su oportunidad

Una de las decisiones más importantes de De la Fuente fue sostener la confianza en el mediocampo que conforman Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, una sociedad que le dio mayor equilibrio al equipo.

De esta manera, Pedri, que había comenzado el Mundial como titular, volvería a esperar su oportunidad desde el banco de suplentes por tercer partido consecutivo.

Baena se ganó un lugar

Otra de las apuestas que mantendría el entrenador español es la continuidad de Álex Baena sobre el sector izquierdo del ataque.

El futbolista del Atlético de Madrid aprovechó la baja de Nico Williams, quien llegó al Mundial con molestias físicas y luego sufrió una recaída, para consolidarse como una pieza importante en el esquema de la Roja.

Con Lamine Yamal como principal figura ofensiva y un equipo que encontró identidad en la recta final del torneo, España buscará destronar al vigente campeón y volver a levantar la Copa del Mundo.

La probable formación de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.