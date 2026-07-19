La Argentina va por el bicampeonato: qué otras selecciones ganaron dos Mundiales seguidos

La selección nacional se medirá ante España este domingo desde las 16:00 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

La Selección argentina volvió a meterse por séptima vez en una final de la Copa del Mundo; en caso de obtener el título, igualaría a Italia y Brasil como los únicos tres países campeones del mundo en dos ocasiones consecutivas.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni le ganó, en una remontada para el infarto, con todos los condimentos internos y externos al fútbol, a Inglaterra por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La emocionante y tan ansiada final, que pone en vilo al mundo, se disputará este domingo 19 y a partir de las 16:00 (hora nacional) comenzará a rodar la pelota entre Argentina y España en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, para definir quién levantará nuevamente el Mundial.

La “Furia Roja” llegará con el objetivo de obtener su segundo título del Mundo e igualar la cantidad de Francia y Uruguay. Por su parte, Lamine Yamal, estrella del equipo, a pesar de su bajo nivel debido al poco ritmo futbolístico con el que llegó luego de una lesión que lo marginó de los últimos partidos de la temporada, tendrá todos los focos puestos en él y su desempeño en su primera final en la máxima competencia de selecciones, además de un planteo nuevamente excepcional de Luis de la Fuente, que mantiene al conjunto español con 37 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

En el caso de la “Albiceleste”, buscará su cuarta estrella y el bicampeonato con Lionel Messi como estandarte del equipo y a Lionel Scaloni como el cerebro, con la fórmula de la consagración que se mantiene invicta en finales desde que está al mando de la Selección mayor.

El bicampeonato

El logro en la historia de los mundiales que ilusiona a todos los argentinos lo comenzó la “Nazionale Azzurra” en el campeonato de 1934, en el cual contó como organizador, donde participaron 16 selecciones.

El campeonato inició en los octavos de final con victoria en una goleada histórica por 7-1 ante Estados Unidos; en la segunda ronda igualó frente a España por 1-1; en ese entonces, el partido se desempató con otro encuentro jugado al día siguiente, donde Italia se quedó con la victoria por 1-0.

En semifinal debió medirse contra Austria, a la cual le ganó por la mínima, clasificándose al último partido, donde se enfrentó a Checoslovaquia por 2-1, consagrándose campeón por primera vez.

El bicampeonato que se dio en 1938 con el mismo formato que el anterior, en el mundial realizado en Francia debutó con la victoria 2-1 frente a Noruega para luego vencer al anfitrión por 3-1, en la fase previa a la final tuvo un duro duelo contra el seleccionado brasilero en el cual salió victorioso y calificó a la final ganada ante Hungría por 4-2. Doblete de Gino Colaussi y de Silvio Piola; Pal Titkos y György Sárosi descontaron para los húngaros.

Con la doble consagración de Brasil hay coincidencias que ilusionan al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, ya que Argentina viene repitiendo cierto patrón con aquella “Verdeamarela”.

Esto da comienzo en 1950 cuando Brasil queda en el segundo puesto ante Uruguay en el histórico Maracanazo, en el Mundial 1954 la “canarinha” quedó fuera en la segunda fase (cuartos de final); posteriormente, en 1958 y 1962 se consagró dos veces consecutivas campeona de la competición.

Esto se emparenta con el subcampeonato de Argentina ante Alemania en 2014 en el Estadio Maracaná, la eliminación en segunda ronda frente a Francia (octavos) en Rusia 2018, mientras que, en la siguiente edición de Qatar se consagró y este domingo tiene la chance de replicar dichas casualidades.

El camino de Brasil en la consagración de 1958 siendo organizador inició en la fase de grupos, donde quedó primero al ganarle a Austria por 3-0; empate 0-0 frente a Inglaterra y 2-0 contra la Unión Soviética.

En cuartos de final venció por la mínima a Gales con tanto de Pelé, mientras que en semifinal, frente a Francia, goleó por 5-2 donde “O Rei” se despachó con un triplete. El mismo resultado obtuvo ante Suecia en la final para quedarse con el título mundial.

En Chile 1962, el mundial volvió a ser a partir de cuartos de final; Brasil le ganó 3-1 a Inglaterra para luego medirse con el anfitrión, al cual venció 4-2 en semifinales.

En la segunda final consecutiva de la “Verdeamarela” obtuvo la victoria, como en el primer partido, por 3-1 ante Checoslovaquia, con tantos de Amarildo, Zito y Vavá, mientras que Josef Masopust había abierto el marcador.