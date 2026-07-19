Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

La Argentina va por el bicampeonato: qué otras selecciones ganaron dos Mundiales seguidos

La selección nacional se medirá ante España este domingo desde las 16:00 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 09:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Argentina va por el bicampeonato: qué otras selecciones ganaron dos Mundiales seguidos

La Selección argentina volvió a meterse por séptima vez en una final de la Copa del Mundo; en caso de obtener el título, igualaría a Italia y Brasil como los únicos tres países campeones del mundo en dos ocasiones consecutivas.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni le ganó, en una remontada para el infarto, con todos los condimentos internos y externos al fútbol, a Inglaterra por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La emocionante y tan ansiada final, que pone en vilo al mundo, se disputará este domingo 19 y a partir de las 16:00 (hora nacional) comenzará a rodar la pelota entre Argentina y España en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, para definir quién levantará nuevamente el Mundial.

La “Furia Roja” llegará con el objetivo de obtener su segundo título del Mundo e igualar la cantidad de Francia y Uruguay. Por su parte, Lamine Yamal, estrella del equipo, a pesar de su bajo nivel debido al poco ritmo futbolístico con el que llegó luego de una lesión que lo marginó de los últimos partidos de la temporada, tendrá todos los focos puestos en él y su desempeño en su primera final en la máxima competencia de selecciones, además de un planteo nuevamente excepcional de Luis de la Fuente, que mantiene al conjunto español con 37 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

En el caso de la “Albiceleste”, buscará su cuarta estrella y el bicampeonato con Lionel Messi como estandarte del equipo y a Lionel Scaloni como el cerebro, con la fórmula de la consagración que se mantiene invicta en finales desde que está al mando de la Selección mayor.

El bicampeonato

El logro en la historia de los mundiales que ilusiona a todos los argentinos lo comenzó la “Nazionale Azzurra” en el campeonato de 1934, en el cual contó como organizador, donde participaron 16 selecciones.

El campeonato inició en los octavos de final con victoria en una goleada histórica por 7-1 ante Estados Unidos; en la segunda ronda igualó frente a España por 1-1; en ese entonces, el partido se desempató con otro encuentro jugado al día siguiente, donde Italia se quedó con la victoria por 1-0.

En semifinal debió medirse contra Austria, a la cual le ganó por la mínima, clasificándose al último partido, donde se enfrentó a Checoslovaquia por 2-1, consagrándose campeón por primera vez.

El bicampeonato que se dio en 1938 con el mismo formato que el anterior, en el mundial realizado en Francia debutó con la victoria 2-1 frente a Noruega para luego vencer al anfitrión por 3-1, en la fase previa a la final tuvo un duro duelo contra el seleccionado brasilero en el cual salió victorioso y calificó a la final ganada ante Hungría por 4-2. Doblete de Gino Colaussi y de Silvio Piola; Pal Titkos y György Sárosi descontaron para los húngaros.

Con la doble consagración de Brasil hay coincidencias que ilusionan al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, ya que Argentina viene repitiendo cierto patrón con aquella “Verdeamarela”.

Esto da comienzo en 1950 cuando Brasil queda en el segundo puesto ante Uruguay en el histórico Maracanazo, en el Mundial 1954 la “canarinha” quedó fuera en la segunda fase (cuartos de final); posteriormente, en 1958 y 1962 se consagró dos veces consecutivas campeona de la competición.

Esto se emparenta con el subcampeonato de Argentina ante Alemania en 2014 en el Estadio Maracaná, la eliminación en segunda ronda frente a Francia (octavos) en Rusia 2018, mientras que, en la siguiente edición de Qatar se consagró y este domingo tiene la chance de replicar dichas casualidades.

El camino de Brasil en la consagración de 1958 siendo organizador inició en la fase de grupos, donde quedó primero al ganarle a Austria por 3-0; empate 0-0 frente a Inglaterra y 2-0 contra la Unión Soviética.

En cuartos de final venció por la mínima a Gales con tanto de Pelé, mientras que en semifinal, frente a Francia, goleó por 5-2 donde “O Rei” se despachó con un triplete. El mismo resultado obtuvo ante Suecia en la final para quedarse con el título mundial.

En Chile 1962, el mundial volvió a ser a partir de cuartos de final; Brasil le ganó 3-1 a Inglaterra para luego medirse con el anfitrión, al cual venció 4-2 en semifinales.

En la segunda final consecutiva de la “Verdeamarela” obtuvo la victoria, como en el primer partido, por 3-1 ante Checoslovaquia, con tantos de Amarildo, Zito y Vavá, mientras que Josef Masopust había abierto el marcador.

Argentina Mundial España
Noticias relacionadas
María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial 2026.

María Becerra cantará el Himno Nacional en la final entre Argentina y España

espana apuesta a la memoria: de la fuente repetiria el equipo para la final ante argentina

España apuesta a la memoria: De la Fuente repetiría el equipo para la final ante Argentina

scaloni juega al misterio: las dos dudas de argentina para la final ante espana

Scaloni juega al misterio: las dos dudas de Argentina para la final ante España

lamine yamal vs. nicolas tagliafico: el duelo que podria ser clave en espana-argentina

Lamine Yamal vs. Nicolás Tagliafico: el duelo que podría ser clave en España-Argentina

Lo último

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Último Momento
Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Ovación
Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

Unión corre contra el reloj para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

Unión corre contra el reloj para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados