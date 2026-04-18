Estudiantes se impuso frente a Instituto en Córdoba y jugará la fase final del Apertura Estudiantes venció como visitante a Instituto 1-0 y de esta manera, el Pincha se aseguró un lugar en los playoffs 18 de abril 2026 · 19:59hs

Estudiantes venció a Instituto y quedó como puntero de la Zona A.

Estudiantes se hizo fuerte en Córdoba, triunfó 1-0 ante Instituto y logró clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura, a falta de dos fechas para la finalización de la etapa regular.

El Pincha se metió en zona de playoffs El gol de la victoria llegó de la mano de Brian Aguirre, a los seis minutos del complemento, con un derechazo letal que se metió en el palo izquierdo de Manuel Roffo. Hernán Mastrangelo le anuló un tanto a Facundo Farías, a los 44 del segunfo tiempo, por una falta de Edwuin Cetré sobre Fernando Alarcón.

El equipo de Alexander Medina, además de asegurarse su plaza en la próxima ronda del certamen, también alcanzó la primera posición en la Zona A con 27 puntos. Asimismo, si se cuentan todas las competencias, ganó su tercer encuentro consecutivo. El local, por su lado, quedó en la décima ubicación con 17 unidades quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Embed - EL PINCHA APROVECHÓ SU OPORTUNIDAD Y LE ALCANZÓ PARA GANAR | Instituto 0-1 Estudiantes | RESUMEN