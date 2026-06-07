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Peinipil reflejó la frustración de Colón: "Da bronca, porque de local siempre hay que ganar"

El lateral de Colón, Mauro Peinipil, dijo que el empate ante Ciudad Bolívar dejó un sabor amargo y admitió que la falta de gol se volvió una preocupación

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 21:03hs
Peinipil reflejó la frustración de Colón: Da bronca, porque de local siempre hay que ganar

UNO Santa Fe | José Busiemi

La sensación en el vestuario de Colón fue unánime. El empate 0-0 ante Ciudad Bolívar dejó más decepción que conformidad. No solo porque el equipo volvió a dejar puntos en el Brigadier López, sino porque la distancia con los puestos de privilegio comenzó a ampliarse en una etapa donde cada fecha vale cada vez más.

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Uno de los que puso en palabras ese sentimiento fue Mauro Peinipil, que no ocultó la frustración por un resultado que estaba lejos de los planes del plantel. "La verdad que nos vamos con un sabor amargo. No era lo que queríamos", reconoció apenas terminado el encuentro.

La evaluación de Peinipil en Colón

El lateral entendió que el principal problema volvió a ser el mismo que viene acompañando a Colón desde hace varias fechas: la dificultad para convertir las situaciones que genera. "Uno siempre quiere ganar de local. Se nos está dando esta racha en la que no podemos encontrar el gol para hacer la diferencia", explicó.

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Más allá de la falta de eficacia, Peinipil consideró que Ciudad Bolívar ejecutó correctamente el plan que había preparado para jugar en Santa Fe. Un rival que apostó por cerrarse cerca de su área y reducir los espacios para los futbolistas más desequilibrantes del Sabalero. "Sabíamos que ellos iban a hacer ese esfuerzo de plantarse atrás. Son un equipo aguerrido en la marca y salen rápido de contra. Creo que supieron tapar los espacios y controlar a los jugadores que pueden marcar diferencias en nuestro equipo", analizó.

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La autocrítica apareció, pero sin perder de vista el contexto de una categoría donde ningún partido ofrece facilidades. Por eso, el defensor apeló a la paciencia como una herramienta indispensable para atravesar este momento. "Creo que la paciencia es importante. Todos sabemos que este es un torneo largo y muy difícil", sostuvo.

Sin embargo, también dejó en claro que la explicación no alcanza para ocultar el malestar que existe dentro del grupo. "Da bronca porque de local sabemos que tenemos que ganar", remarcó.

Colón Mauro Peinipil Ciudad Bolívar
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