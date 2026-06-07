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Morón le ganó el clásico a Almirante Brown y se escapa en la cima de la zona A

Morón derrotó de local a Almirante Brown 1-0 y es el cómodo líder de la zona A de la Primera Nacional. Ferro es su escolta. Así está la tabla

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 21:20hs
Morón le ganó el clásico a Almirante Brown y se escapa en la cima de la zona A

@depmoronoficial

El cierre de la fecha 17 dejó un escenario menos favorable para Colón. El empate ante Ciudad Bolívar no solo impidió acercarse a la cima, sino que coincidió con una serie de resultados que fortalecieron a varios de los equipos que pelean por los puestos de privilegio en la Primera Nacional. El gran ganador del fin de semana fue Morón.

El Gallito que se adueñó del clásico frente a Almirante Brown y lo hizo con autoridad en el estadio Francisco Urbano. Apenas iban dos minutos cuando Juan Manuel Olivares sacó un remate espectacular que se clavó en un ángulo y terminó definiendo un partido cargado de emociones. Ese triunfo 1-0 no fue uno más para el equipo de Walter Otta. Le permitió sostenerse en lo más alto de la tabla y ratificar el gran momento que atraviesa en el campeonato.

• LEER MÁS: Colón no responde, apenas empató con Ciudad Bolívar y se fue silbado del Brigadier López

Pero las noticias tampoco fueron alentadoras por detrás del líder. Ferro logró una valiosa victoria fuera de casa al imponerse 2-1 sobre Chaco For Ever y escaló hasta el segundo puesto, convirtiéndose en el nuevo escolta de la categoría.

A su vez, Godoy Cruz también sacó provecho al derrotar 2-1 a Mitre, resultado que le permitió seguir prendido en la conversación por los lugares de arriba.

Con este panorama, el empate en Santa Fe terminó teniendo un impacto mayor para Colón. Lo que parecía una oportunidad para acercarse a la cima terminó transformándose en una fecha donde los principales competidores sumaron de a tres y ampliaron diferencias.

Así está la tabla en la zona A de la Primera Nacional

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Morón Primera Nacional Ferro
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