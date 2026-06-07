La reflexión de Lértora en Colón: "Esta racha genera incomodidad y molestia"

El capitán de Colón, Federico Lértora, admitió la incomodidad que genera la racha sin triunfos, lamentó la falta de eficacia y apuntó a los próximos partidos

Federico Lértora fue uno de los referentes que dio la cara después de otro golpe para Colón . El empate 0-0 frente a Ciudad Bolívar dejó al Sabalero cinco puntos por detrás del líder Morón y profundizó una sequía de victorias que comienza a pesar tanto en la tabla como en lo anímico.

Con autocrítica, el capitán reconoció que el equipo vuelve a encontrarse con el mismo problema fecha tras fecha: genera, domina por momentos, pero no logra transformar ese esfuerzo en goles. "Empujamos a los rivales gran parte del tiempo, hacemos el desgaste, ponemos todas las fuerzas y nos terminamos quedando con muy poco", analizó.

La sensación de frustración se hizo evidente en cada una de sus respuestas. Sobre todo porque Colón volvió a sumar, pero otra vez dejó escapar puntos que parecían estar a su alcance. "Necesitamos volver a ganar y cortar esta racha. Lo que nos hace falta es un triunfo", sostuvo.

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Un momento incómodo en Colón

El mediocampista no esquivó el tema cuando fue consultado por la dificultad de convivir con una serie de partidos sin victorias y con un equipo que fue perdiendo posiciones en la tabla. "Genera incomodidad y molestia porque queremos estar más arriba. Creemos que hemos hecho muchas cosas para estar en otra posición", explicó.

Sin embargo, también remarcó que la única salida posible es seguir trabajando y pensar rápidamente en lo que viene. "Ahora ya tenemos que dar vuelta la página y empezar a preparar el partido con Defensores. Tenemos una buena oportunidad para ganar de visitante y cortar esta racha", agregó.

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El mismo problema de siempre

Para Lértora, el desarrollo del encuentro ante Ciudad Bolívar tuvo muchas similitudes con otros partidos recientes de Colón. "Lo vi muy parecido al de Mitre. En el primer tiempo generamos mucho y no lo pudimos meter. Después, cuando el rival encuentra el empate o se siente cómodo con el resultado, se repliega y se nos hace muy difícil entrarle", explicó.

Según el volante, allí aparece uno de los déficits que el equipo todavía no logra resolver. "A veces da la sensación de que no encontramos la manera de abrir esos partidos. Terminamos lanzando mucho y facilitando el juego que propone el rival", reconoció.

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El análisis no quedó solamente en la crítica. También planteó un desafío hacia adelante para el cuerpo técnico y los jugadores. "Es una materia que tenemos que trabajar y mejorar para cuando vuelva a pasar", afirmó.

Con tres compromisos consecutivos fuera de Santa Fe antes del receso, Colón afrontará un tramo que puede resultar decisivo para llegar con otro ánimo al mercado de pases. Lértora lo sabe y por eso eligió enfocarse en la oportunidad antes que en la preocupación. "Ahora vienen partidos afuera de casa. Es un desafío importante y también una buena oportunidad para volver a posicionarnos. Tenemos ganas de trabajar y revertir este momento", concluyó.