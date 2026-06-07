Uno Santa Fe | Colón | Colón

La reflexión de Lértora en Colón: "Esta racha genera incomodidad y molestia"

El capitán de Colón, Federico Lértora, admitió la incomodidad que genera la racha sin triunfos, lamentó la falta de eficacia y apuntó a los próximos partidos

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 20:41hs
La reflexión de Lértora en Colón: Esta racha genera incomodidad y molestia

UNO Santa Fe | José Busiemi

Federico Lértora fue uno de los referentes que dio la cara después de otro golpe para Colón. El empate 0-0 frente a Ciudad Bolívar dejó al Sabalero cinco puntos por detrás del líder Morón y profundizó una sequía de victorias que comienza a pesar tanto en la tabla como en lo anímico.

• LEER MÁS: Colón no responde, apenas empató con Ciudad Bolívar y se fue silbado del Brigadier López

Con autocrítica, el capitán reconoció que el equipo vuelve a encontrarse con el mismo problema fecha tras fecha: genera, domina por momentos, pero no logra transformar ese esfuerzo en goles. "Empujamos a los rivales gran parte del tiempo, hacemos el desgaste, ponemos todas las fuerzas y nos terminamos quedando con muy poco", analizó.

La sensación de frustración se hizo evidente en cada una de sus respuestas. Sobre todo porque Colón volvió a sumar, pero otra vez dejó escapar puntos que parecían estar a su alcance. "Necesitamos volver a ganar y cortar esta racha. Lo que nos hace falta es un triunfo", sostuvo.

• LEER MÁS: Medrán, sincero en Colón: "Me hago responsable de no encontrarle la vuelta a la falta de triunfos"

Un momento incómodo en Colón

El mediocampista no esquivó el tema cuando fue consultado por la dificultad de convivir con una serie de partidos sin victorias y con un equipo que fue perdiendo posiciones en la tabla. "Genera incomodidad y molestia porque queremos estar más arriba. Creemos que hemos hecho muchas cosas para estar en otra posición", explicó.

Sin embargo, también remarcó que la única salida posible es seguir trabajando y pensar rápidamente en lo que viene. "Ahora ya tenemos que dar vuelta la página y empezar a preparar el partido con Defensores. Tenemos una buena oportunidad para ganar de visitante y cortar esta racha", agregó.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la pobre igualdad ante Ciudad Bolívar

El mismo problema de siempre

Para Lértora, el desarrollo del encuentro ante Ciudad Bolívar tuvo muchas similitudes con otros partidos recientes de Colón. "Lo vi muy parecido al de Mitre. En el primer tiempo generamos mucho y no lo pudimos meter. Después, cuando el rival encuentra el empate o se siente cómodo con el resultado, se repliega y se nos hace muy difícil entrarle", explicó.

Según el volante, allí aparece uno de los déficits que el equipo todavía no logra resolver. "A veces da la sensación de que no encontramos la manera de abrir esos partidos. Terminamos lanzando mucho y facilitando el juego que propone el rival", reconoció.

• LEER MÁS: Barrios, al hueso en Colón: "No hay que buscar excusas y tenemos que ver en qué fallamos"

El análisis no quedó solamente en la crítica. También planteó un desafío hacia adelante para el cuerpo técnico y los jugadores. "Es una materia que tenemos que trabajar y mejorar para cuando vuelva a pasar", afirmó.

Con tres compromisos consecutivos fuera de Santa Fe antes del receso, Colón afrontará un tramo que puede resultar decisivo para llegar con otro ánimo al mercado de pases. Lértora lo sabe y por eso eligió enfocarse en la oportunidad antes que en la preocupación. "Ahora vienen partidos afuera de casa. Es un desafío importante y también una buena oportunidad para volver a posicionarnos. Tenemos ganas de trabajar y revertir este momento", concluyó.

Colón Federico Lértora Ciudad Bolívar
Noticias relacionadas
barrios, al hueso en colon: no hay que buscar excusas y tenemos que ver en que fallamos

Barrios, al hueso en Colón: "No hay que buscar excusas y tenemos que ver en qué fallamos"

el uno por uno de colon en la pobre igualdad ante ciudad bolivar

El uno por uno de Colón en la pobre igualdad ante Ciudad Bolívar

colon no responde, apenas empato con ciudad bolivar y se fue silbado del brigadier lopez

Colón no responde, apenas empató con Ciudad Bolívar y se fue silbado del Brigadier López

ni el gris del cielo freno la pasion de la gente de colon para el duelo con ciudad bolivar

Ni el gris del cielo frenó la pasión de la gente de Colón para el duelo con Ciudad Bolívar

Lo último

Morón le ganó el clásico a Almirante Brown y se escapa en la cima de la zona A

Morón le ganó el clásico a Almirante Brown y se escapa en la cima de la zona A

Peinipil reflejó la frustración de Colón: Da bronca, porque de local siempre hay que ganar

Peinipil reflejó la frustración de Colón: "Da bronca, porque de local siempre hay que ganar"

La reflexión de Lértora en Colón: Esta racha genera incomodidad y molestia

La reflexión de Lértora en Colón: "Esta racha genera incomodidad y molestia"

Último Momento
Morón le ganó el clásico a Almirante Brown y se escapa en la cima de la zona A

Morón le ganó el clásico a Almirante Brown y se escapa en la cima de la zona A

Peinipil reflejó la frustración de Colón: Da bronca, porque de local siempre hay que ganar

Peinipil reflejó la frustración de Colón: "Da bronca, porque de local siempre hay que ganar"

La reflexión de Lértora en Colón: Esta racha genera incomodidad y molestia

La reflexión de Lértora en Colón: "Esta racha genera incomodidad y molestia"

Medrán: Me hago responsable de no encontrarle la vuelta aún a la falta de triunfos

Medrán: "Me hago responsable de no encontrarle la vuelta aún a la falta de triunfos"

Fuerte choque en Bº Guadalupe Oeste: destrozó la vidriera de un local comercial

Fuerte choque en Bº Guadalupe Oeste: destrozó la vidriera de un local comercial

Ovación
La reflexión de Lértora en Colón: Esta racha genera incomodidad y molestia

La reflexión de Lértora en Colón: "Esta racha genera incomodidad y molestia"

Barrios, al hueso en Colón: No hay que buscar excusas y tenemos que ver en qué fallamos

Barrios, al hueso en Colón: "No hay que buscar excusas y tenemos que ver en qué fallamos"

Peinipil reflejó la frustración de Colón: Da bronca, porque de local siempre hay que ganar

Peinipil reflejó la frustración de Colón: "Da bronca, porque de local siempre hay que ganar"

Ni el gris del cielo frenó la pasión de la gente de Colón para el duelo con Ciudad Bolívar

Ni el gris del cielo frenó la pasión de la gente de Colón para el duelo con Ciudad Bolívar

Morón le ganó el clásico a Almirante Brown y se escapa en la cima de la zona A

Morón le ganó el clásico a Almirante Brown y se escapa en la cima de la zona A

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco