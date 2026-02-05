Fabián Berlanga, presidente de Vélez contó algo insólito que pasó en la práctica: "No lo podíamos creer"

El presidente de Vélez reveló que una aeronave sobrevoló el entrenamiento con un mensaje crítico, en la previa del duelo frente a Boca.

El presidente de Vélez habló de la fallida venta de Gómez y dejó todo su apoyo al DT Domínguez.

La previa del cruce entre Vélez y Boca sumó un episodio tan llamativo como inesperado. Durante un entrenamiento en la Villa Olímpica, una avioneta sobrevoló el predio con un mensaje dirigido a la dirigencia, hecho que fue confirmado por el propio Fabián Berlanga , presidente del club de Liniers.

El máximo dirigente del Fortín contó que la situación ocurrió mientras el plantel trabajaba con normalidad. “ Pasó una avioneta con la famosa canción ‘traé refuerzos…’ ”, relató Berlanga al referirse al mensaje que se escuchó desde el aire y que apuntaba al mercado de pases. La escena sorprendió tanto a jugadores como a integrantes del cuerpo técnico, que no entendían de dónde provenía el sonido en pleno entrenamiento.

El malestar de los hinchas y la reacción de Berlanga

Berlanga vinculó el hecho con el descontento de parte de los simpatizantes por la actividad del club en el mercado. “El desgaste en el día a día te lleva a encontrarte con cosas inesperadas que son difíciles de creer”, expresó, visiblemente incómodo con la situación. Además, agregó: “No lo podíamos creer. Pensamos que era uno de esos camiones con megáfono”, en referencia a lo inusual del episodio vivido en la práctica.

En medio de las críticas, el presidente defendió la planificación deportiva. Aseguró que, más allá de las salidas importantes y de la escasa cantidad de refuerzos, el cuerpo técnico está conforme con el plantel disponible. “Tenemos una secretaría técnica de lujo”, afirmó, dejando en claro que la dirigencia respalda el trabajo interno y confía en la estructura que acompaña al equipo.

LEER MÁS: Huracán calentó el clásico con San Lorenzo con un mensaje que se hizo viral

Vélez vs Boca: un partido caliente en el Amalfitani

El episodio se dio en la antesala del duelo que Vélez afrontará frente a Boca en el estadio José Amalfitani, por una nueva fecha del torneo. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega con un buen arranque y buscará sostener su rendimiento en un partido que ya tiene clima especial.