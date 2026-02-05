Uno Santa Fe | Fabián Berlanga

Fabián Berlanga, presidente de Vélez contó algo insólito que pasó en la práctica: "No lo podíamos creer"

El presidente de Vélez reveló que una aeronave sobrevoló el entrenamiento con un mensaje crítico, en la previa del duelo frente a Boca.

5 de febrero 2026 · 15:24hs
El presidente de Vélez habló de la fallida venta de Gómez y dejó todo su apoyo al DT Domínguez.

El presidente de Vélez habló de la fallida venta de Gómez y dejó todo su apoyo al DT Domínguez.

La previa del cruce entre Vélez y Boca sumó un episodio tan llamativo como inesperado. Durante un entrenamiento en la Villa Olímpica, una avioneta sobrevoló el predio con un mensaje dirigido a la dirigencia, hecho que fue confirmado por el propio Fabián Berlanga, presidente del club de Liniers.

Vélez y el insólito episodio de la avioneta

El máximo dirigente del Fortín contó que la situación ocurrió mientras el plantel trabajaba con normalidad. “Pasó una avioneta con la famosa canción ‘traé refuerzos…’”, relató Berlanga al referirse al mensaje que se escuchó desde el aire y que apuntaba al mercado de pases. La escena sorprendió tanto a jugadores como a integrantes del cuerpo técnico, que no entendían de dónde provenía el sonido en pleno entrenamiento.

El malestar de los hinchas y la reacción de Berlanga

Berlanga vinculó el hecho con el descontento de parte de los simpatizantes por la actividad del club en el mercado. “El desgaste en el día a día te lleva a encontrarte con cosas inesperadas que son difíciles de creer”, expresó, visiblemente incómodo con la situación. Además, agregó: “No lo podíamos creer. Pensamos que era uno de esos camiones con megáfono”, en referencia a lo inusual del episodio vivido en la práctica.

En medio de las críticas, el presidente defendió la planificación deportiva. Aseguró que, más allá de las salidas importantes y de la escasa cantidad de refuerzos, el cuerpo técnico está conforme con el plantel disponible. “Tenemos una secretaría técnica de lujo”, afirmó, dejando en claro que la dirigencia respalda el trabajo interno y confía en la estructura que acompaña al equipo.

Vélez vs Boca: un partido caliente en el Amalfitani

El episodio se dio en la antesala del duelo que Vélez afrontará frente a Boca en el estadio José Amalfitani, por una nueva fecha del torneo. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega con un buen arranque y buscará sostener su rendimiento en un partido que ya tiene clima especial.

