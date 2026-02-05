Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Huracán calentó el clásico con San Lorenzo con un mensaje que se hizo viral

A días del duelo en el Ducó, Huracán publicó en redes una imagen con una pintada callejera y una frase desafiante que encendió la previa ante San Lorenzo.

5 de febrero 2026 · 13:02hs
La previa del clásico entre Huracán y San Lorenzo ya empezó a jugarse fuera de la cancha. A través de sus redes oficiales, el Globo compartió una publicación con una imagen y un mensaje que no pasó inadvertido, generó miles de reacciones y sumó tensión al choque que se disputará este domingo en Parque Patricios.

Huracán vs San Lorenzo: el posteo que encendió el clásico

Desde la cuenta oficial del club, Huracán difundió la foto de una pintada callejera que rápidamente se volvió tema de conversación entre hinchas de ambos equipos. La imagen, tomada en lo que sería una pared de Parque Patricios, incluía una frase provocadora dirigida al clásico rival. Acompañando la publicación, el mensaje sumado por el club fue breve pero cargado de intención: “Me levanté re manija”, una expresión bien futbolera que dejó en claro el clima con el que el Globo vive la antesala del partido.

Clásico en el Ducó: día, hora y contexto

El encuentro entre Huracán y San Lorenzo se jugará el domingo 8 de febrero a las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con un marco que se anticipa intenso tanto en las tribunas como en el desarrollo del juego. El clásico de barrio siempre tiene un condimento especial, pero en esta oportunidad la temperatura empezó a subir varios días antes, impulsada también por el movimiento en redes sociales y la interacción constante entre hinchas.

Cómo llegan Huracán y San Lorenzo al clásico

En lo futbolístico, Huracán se ubica en la mitad de la tabla de su zona y buscará hacerse fuerte en casa, con el respaldo de su gente y el envión anímico que significa jugar ante su rival histórico. Del otro lado estará San Lorenzo, que pelea en los puestos de arriba de su grupo y llega con la intención de cortar una racha adversa en el Ducó, donde le ha costado sumar en sus últimas visitas.

