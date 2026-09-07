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Unión: Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación

El lateral fue operado con éxito por la rotura de ligamentos en una de sus rodillas y ahora deberá esperar al menos ocho meses para volver a jugar en Unión

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2026 · 15:22hs
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Unión: Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación

Unión: Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación

Lautaro Vargas pasó este lunes por el quirófano en Buenos Aires. La intervención, realizada por el doctor Jorge Batista, salió con éxito y ahora el lateral derecho de Unión inicia un largo camino de recuperación que demandará al menos ocho meses.

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La lesión de ligamentos llegó en un momento particularmente inoportuno para Vargas, ya que justo tenía por delante la posibilidad de dar otro salto en su carrera. Se mencionaba que había una operta de un equipo de Dubai. Muy rentable desde ya.

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Vargas comienza su recuperación en Unión

La operación, de todos modos, estaba contemplada y se realizó tal como estaba previsto, siguiendo además la recomendación de su representación. Ahora comienza otra historia. La del trabajo diario, la paciencia y la recuperación. Para Vargas será, sin dudas, un golpe fuerte desde lo anímico.

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Vargas fue operado con éxito y ahora ya inicia su recuperación en Unión.

Ocho meses lejos de las canchas significan demasiado para cualquier futbolista, especialmente para alguien que venía creciendo y tenía posibilidades concretas de ser transferido. Pero hay un dato que juega a su favor: su juventud y el margen que tiene por delante para volver a empezar.

La carrera de Lautaro Vargas no se detiene por esta lesión. Apenas entra en una pausa obligada. El objetivo ahora será atravesar cada etapa sin apurar los tiempos, recuperar plenamente la rodilla y volver a sentirse futbolista. El primer paso ya está dado y fue exitoso. Ahora empieza el desafío más largo: recuperarse para volver.

Unión Lautaro Vargas ligamentos
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