Planificar hace la diferencia: centros de estudios locales unieron sus equipos para establecer diagnósticos y proyectos en común

Demos, Nexo, Cauces, Cemupro y La Casa del Nogal realizaron un encuentro en la capital provincial, en la búsqueda de integrar y coordinar el trabajo que llevan adelante en cada espacio. Estuvieron presentes referentes políticos como Paco Garibaldi, Emilio Jatón, Laura Mondino y Pablo Farías, quienes respaldaron la iniciativa.

Con el objetivo de establecer diagnósticos y generar proyectos en común, centros de estudios de la ciudad de Santa Fe (DEMOS, Cemupro, Nexo, Cauces y La Casa del Nogal) llevaron a cabo este lunes un encuentro de trabajo colaborativo bajo la consigna: “Planificar hace la diferencia. Desafíos urbanos de la ciudad que habitamos y cómo transformarla”, del que participaron sus equipos técnicos, y compartieron experiencias concretas ya realizadas o en marcha.

El objetivo central de la jornada fue la puesta en común de las líneas de investigación, datos y proyectos elaborados por cada espacio para potenciar lo desarrollado y consolidar un esquema de trabajo a mediano plazo que permita responder con rigurosidad a las diversas problemáticas del entramado de la ciudad de Santa Fe y su región. Del encuentro surgió una certeza compartida: la ciudad tiene problemas concretos y urgentes, pero también tiene enormes capacidades y oportunidades. Por ello es determinante estudiar los problemas en profundidad y compartir propuestas y proyectos.

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El evento contó con la participación del senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; el ex intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; el diputado nacional Pablo Farías; la subsecretaria de Innovación Comunitaria y Transformación Digital de la Municipalidad, Laura Mondino, junto a coordinadores y equipos técnicos de las distintas usinas de pensamiento.

Superar la improvisación y anticiparse

Bajo la premisa de que “planificar hace la diferencia”, los organizadores pusieron en común sus agendas de trabajo. En ese marco, Eugenio Serafino, director del Centro de Estudios DEMOS, destacó que “Nada se transforma por inercia ni por respuestas coyunturales, sino a través de una visión estratégica capaz de anticipar los desafíos urbanos y guiarlos hacia la resolución de las demandas de los santafesinos y de los problemas de la ciudad”.

Mariano Granato, del Centro de Estudios Cauces, expuso los lineamientos de lo realizado en torno a temas de actualidad como el desarrollo urbano, la economía y el comercio y mencionó que “las tres principales preocupaciones de los jóvenes son la salud mental, los consumos problemáticos y la imposibilidad de prever el futuro”.

A su turno, Federico Crisalle, del Centro de Estudios Nexo, repasó las principales líneas de acción llevadas adelante en los últimos años y planteó que “el desafío es conjugar el recorrido y la experiencia que tenemos en una plataforma de acción de política pública”. Luego, el referente de La Casa del Nogal, Publio Molinas, recordó que “este encuentro nos permite seguir trabajando en un lugar que sea un centro de discusión de políticas colectivas, priorizando propuestas que impulsen la inclusión social y el crecimiento de la ciudad”.

Los participantes coincidieron en que el verdadero desafío de esta época es pensar las ciudades de manera integral, en cuánto a inclusión, seguridad, desarrollo productivo y el Estado como partes de un mismo proyecto, siempre teniendo en cuenta de manera transversal la dimensión metropolitana.

Un diferencial basado en la escucha activa y la preparación

Al cierre de la jornada, Paco Garibaldi remarcó el valor ético y político de contar con equipos preparados y con diagnósticos serios ante el complejo escenario económico y social actual. “Hay que poner en valor lo que se genera desde estos espacios, con equipos sólidos, gente que estudia profundamente los temas, con capacidad técnica, seriedad y rigor científico y nos permiten ver con claridad hacia dónde podemos ir. Todo esto hay que ponerlo en práctica y llevarlo al hacer, a la resolución concreta de los problemas que tenemos, el transporte, los residuos, la seguridad y el empleo”, enfatizó Garibaldi.

El ex intendente de Santa Fe y actual secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, celebró la reunión de los diferentes espacios que se dedican a estudiar y planificar el futuro de la ciudad: “Hay que poner en valor la experiencia adquirida y los conocimientos que tenemos. Contamos hoy acá con una fuerza técnica y política única en la ciudad y en la región que nadie más puede presentar”.

El diputado nacional Pablo Farías recalcó la importancia de poner en común todo lo que se está haciendo en materia de investigación y estudios para potenciarlo, porque “poder planificar nos permite anticiparnos, y luego poner en práctica porque lo que se necesita son resultados concretos”.

Luego, la ex concejala de Santa Fe Laura Mondino sostuvo que “para poder construir la sociedad que queremos tenemos que transformar la forma de vincularnos y de hacer política; y eso lo hacemos construyendo comunidad, con la política como una herramienta indispensable para acercarnos entre todos y todas”.

También estuvieron presentes los diputados provinciales Mariano Cuvertino y Gisel Mahmud, los secretarios provinciales de Ciencia, Tecnología e Innovación Érica Hynes y de Desarrollos Culturales Paulo Ricci, el Director Municipal de Administración Financiera Nicolás Aletti y el Director Municipal de Transformación Digital Pyme Facundo Grosso, el Director del Cemupro José Felice, junto a integrantes de los ejecutivos municipales y provinciales de diversas áreas temáticas.

Consolidación de una agenda de trabajo

El encuentro concluyó con la definición de ejes estratégicos compartidos que servirán de base para la continuidad de un trabajo coordinado y la formulación de políticas públicas, futuras publicaciones y próximas actividades, consolidando un espacio de inteligencia colectiva dispuesto a aportar certidumbre, previsibilidad y proyectos concretos para Santa Fe y su región metropolitana.