La delegación Argentina recibió la bandera nacional para Santa Fe 2026

El COA y la Subsecretaría de Deportes despidieron a la delegación argentina que actuará en los Juegos Suramericanos en Santa Fe, que tiene como abanderado al local Rubén Rézola

Rézola y Cairó fueron elegidos para portar la insignia nacional en la ceremonia de apertura y hablaron sobre el orgullo de representar al país

En una ceremonia realizada en el CeNARD, el Comité Olímpico Argentino ( COA ), junto con la Subsecretaría de Deportes de la Nación, entregó la bandera nacional a los abanderados de la Delegación y despidió oficialmente a los atletas que representarán al país en los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre.

El acto contó con la presencia del presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), Mario Moccia; el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti; la secretaria de Turismo y Deporte de Rosario, Alejandra Mattheus; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; la vicepresidenta primera del COA, Alicia Masoni de Morea, además de autoridades nacionales, provinciales y municipales, dirigentes deportivos, entrenadores y atletas de la delegación albiceleste.

Importante ceremonia en el Cenard

Durante la ceremonia, los abanderados recibieron la insignia que acompañará la participación nacional en una de las competencias multideportivas más importantes del continente. En esta edición, miles de deportistas sudamericanos competirán en 61 disciplinas distribuidas en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Al dirigirse a los presentes, Mario Moccia destacó la magnitud del evento y el orgullo que representa para el país albergar los Juegos: “Estamos ante la décima tercera edición de los Juegos Suramericanos en la provincia de Santa Fe, una verdadera fiesta del deporte sudamericano. Habrá más de 4.000 deportistas compitiendo en múltiples disciplinas y modalidades. Como presidente de ODESUR, es realmente fantástico poder vivir un acontecimiento de estas características en nuestro país”.

Moccia también valoró el trabajo conjunto de las ciudades sedes y del gobierno provincial en la organización, y alentó a los atletas argentinos de cara al desafío deportivo: “La provincia de Santa Fe ha hecho todo lo posible para brindar los mejores escenarios y una organización de primer nivel. A ustedes, los deportistas, les deseo que puedan disfrutar la experiencia, alcanzar sus metas y representar con orgullo a la Argentina. Sean protagonistas de sus sueños y dejen bien alto el nombre de nuestro país”.

Daniel Scioli resaltó el compromiso de los atletas y el rol del deporte como herramienta de integración y desarrollo: “Quiero agradecerles porque son ustedes quienes representan lo mejor de nuestro país. Este proyecto es posible gracias al esfuerzo, la planificación y la dedicación de cada deportista, entrenador y dirigente”.

Además, invitó a la delegación a ser embajadora de la Argentina durante los Juegos: “Les pido que, además de competir, compartan los valores del olimpismo y de la convivencia con los atletas de toda la región. Que quienes visiten nuestro país puedan llevarse la mejor imagen de la Argentina. El deporte genera integración, desarrollo social y también un enorme impacto positivo para nuestras comunidades”.

Presencia santafesina en Buenos Aires

A su turno, Fernando Maletti puso en valor la infraestructura desarrollada para los Juegos y dio la bienvenida a los participantes en nombre de la provincia anfitriona: “Santa Fe se prepara para recibirlos con los brazos abiertos. Tendremos tres sedes y once escenarios totalmente nuevos que dejarán un legado para el deporte argentino. Ustedes serán los primeros en estrenarlos y podrán comprobar la calidad de una infraestructura pensada para el presente y el futuro”.

Además, expresó su deseo de que la delegación nacional tenga una destacada actuación: “Esperamos que nuestro himno suene muchísimas veces durante estos Juegos y que cada uno de ustedes disfrute esta experiencia única junto a deportistas de quince países. Los vamos a recibir con un fuerte abrazo en la invencible provincia de Santa Fe”.

La ceremonia concluyó con la entrega simbólica del pabellón nacional a los abanderados, el santafesino Rubén Rézola y Sofía Cairó, quienes encabezarán a la Delegación Argentina en una nueva edición de los Juegos Suramericanos.

Tras recibir la bandera, Rubén Rézola expresó la emoción de asumir ese rol ante su gente: “Llevar la bandera argentina es un orgullo enorme. Es un reconocimiento a la carrera deportiva de cada uno de nosotros. Lo más importante también es ir al frente llevando el equipo y a toda la delegación; es un regalo enorme a la carrera deportiva”.

El abanderado masculino también destacó el valor especial de competir en Santa Fe, en el Monumento a la Bandera, y de hacerlo en la ciudad donde desarrolla su actividad deportiva: “Competir en mi ciudad, donde seguramente va a estar mi gente alentando e hinchando como todo argentino y santafesino, va a tener un plus. Este regalo de llevar la bandera de la delegación argentina lo hace aún más importante por los años que llevo representando al país”.

Por su parte, Cairó manifestó su orgullo por representar al país y compartió la trascendencia colectiva de llevar la bandera argentina: “Llevar la bandera argentina es un orgullo enorme y una alegría representar al país de esta manera”.

La abanderada femenina vinculó además este reconocimiento con el presente deportivo de Las Leonas y con el trabajo de todas las jugadoras que formaron parte del proceso: “Venimos de un Campeonato del Mundo increíble. Que yo esté acá con la bandera es un reconocimiento para todo el equipo, para Las Leonas y para todas las que fueron parte del proceso, así que agradecerles a ellas también. Estoy muy contenta, creo que estamos viviendo una locura y todavía no caemos".