Incendio en Santa Rosa de Lima: la prima del hombre detenido lo defendió y habló de los conflictos de la pareja

La joven de 20 años permanece internada en el hospital Cullen con quemaduras en todo el cuerpo y peligro de muerte. Su pareja, de 34 años, también resultó herido y quedó detenido. Una prima aseguró que el hombre "no tiene maldad" y relató que las discusiones entre ambos eran frecuentes

El lugar en donde sucedió el trágico hecho en la madrugada de este lunes

La investigación por el incendio ocurrido durante la madrugada de este lunes en una vivienda de barrio Santa Rosa de Lima , en la ciudad de Santa Fe, sumó el testimonio de familiares y nuevas medidas ordenadas por la Justicia para intentar determinar cómo comenzó el fuego.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en calle Estrada al 1900 , donde una joven de 20 años, identificada como N. M. C. , sufrió gravísimas quemaduras y permanece internada en el hospital Cullen , con pronóstico reservado y peligro de muerte.

Su pareja, E. E. C., de 34 años, también resultó herido. Luego de recibir atención médica y brindar su testimonio ante los agentes policiales, el hombre quedó detenido en la Comisaría 7ª, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.

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La prima defendió al hombre detenido

En diálogo con medios de prensa, una prima del hombre contó cómo vivió los momentos posteriores al incendio y aseguró que desconoce qué fue lo que originó el fuego.

"Mucho no sé, la verdad me encontré con un panorama horrible. Más de lo que vino no sé, ni sé cómo pasó, cómo inició", relató.

La familiar destacó además la personalidad del hombre y aseguró que nunca había tenido inconvenientes con otras personas. "Él como primo, una excelente persona. Jamás ni un mal trato con ningún vecino ni con ningún cliente. Él es mecánico, jamás un problema con nadie", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que los vecinos del sector podrían dar cuenta de su comportamiento habitual: "Jamás un problema con nadie, nunca".

Los conflictos dentro de la pareja

Consultada sobre la relación que mantenían desde hacía aproximadamente un año, la mujer señaló que existían discusiones frecuentes entre ambos, aunque aseguró que no tenía conocimiento de denuncias previas. "Siempre hubo conflictos entre los dos, pero quedaba siempre ahí", explicó.

Al ser consultada sobre el origen de esas discusiones, señaló: "Celos, muchos celos", y aseguró que, según su percepción, provenían de la mujer. "De ella, muchos celos, hasta con nosotros siendo familia", afirmó.

La prima sostuvo además que las discusiones eran habituales y que los vecinos podían escucharlas. "Continuamente, continuamente y los vecinos son testigos de que ella vivía gritando, vivía gritando. Todo, no había horario", manifestó.

"Me quemo las manos como familiar"

La familiar también fue consultada sobre la posibilidad de que el hombre haya tenido algún tipo de responsabilidad en el incendio, una de las hipótesis que deberá determinar la investigación judicial.

Su respuesta fue contundente: "Me quemo las manos como familiar, no". Y agregó: "Es una persona que no tiene maldad, no tiene maldad". La mujer contó además que no pudo mantener una conversación con su primo durante las primeras horas posteriores al hecho porque se encontraba en estado de shock.

"No, él estaba en shock, estaba en shock, no hablaba", relató.

"Salí enseguida a ayudar"

La prima también contó que fue una de las personas que intentó asistir al hombre durante los momentos posteriores al incendio y que salió a pedir ayuda a los vecinos. "Sí, salí yo enseguida a ayudar, a pedir ayuda a los vecinos", afirmó.

En ese momento, aseguró haber vivido una situación que también le generó dolor: "Ningún vecino salió a darme una mano". Según explicó, esperaba que los vecinos del barrio colaboraran debido a que, en otras oportunidades, los integrantes de la zona se habían ayudado entre sí.

"Somos buenos vecinos entre todos y cuando siempre un vecino necesitó, uno siempre estuvo. Y me dolió, a mí me dolió más eso, que ningún vecino salió a darme una mano", expresó.

La mujer consideró que posiblemente el horario del hecho pudo haber influido en la reacción de los vecinos, aunque dijo desconocer los motivos concretos por los cuales nadie se acercó.

La investigación del incendio en Santa Rosa de Lima

Mientras tanto, la Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanzan con distintas medidas para determinar cómo se inició el fuego. Los vecinos fueron quienes alertaron sobre el incendio. Al lugar llegaron agentes de la Subcomisaría 2ª y efectivos del Comando Radioeléctrico Capital, quienes preservaron la escena hasta la llegada de los bomberos.

Además, los investigadores relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones de la vivienda de calle Estrada al 1900. Las imágenes podrían aportar información sobre los momentos previos y posteriores al incendio.

El fiscal de Flagrancia en turno ordenó también la realización de peritajes bomberiles para establecer el origen y la causa del fuego, además de informes médicos, entrevistas a posibles testigos y el relevamiento de registros de cámaras.

La joven de 20 años continúa internada en el hospital Cullen en estado crítico, mientras que la Justicia deberá determinar, a partir de las pericias y del resto de las evidencias incorporadas al expediente, cómo se produjo el incendio y qué responsabilidades penales podrían existir.