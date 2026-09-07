Colón entró en crisis y Delfino está obligado a aplicar cirugía mayor

Luego de las dos derrotas consecutivas que sufrió el equipo, el DT de Colón está más obligado que nunca a meter mano en la formación buscando una reacción

Colón perdió los últimos dos partidos e Iván Delfino está obligado meter mano en el equipo.

La realidad indica que Colón sufrió una durísima derrota ante Deportivo Morón , al punto tal que luego de los resultados del domingo, el Sabalero quedó 5° en la Zona A.

Pero más allá de las estadísticas, en los últimos dos partidos que perdió, hubo un claro retroceso respecto al nivel futbolístico que mostró el Sabalero.

Aún cuando en el segundo tiempo ante Deportivo Morón, el equipo reaccionó y pudo haber llegado al empate. Pero regaló un tiempo, como lo hizo ante Racing de Córdoba y lo terminó pagando muy caro.

Luego de las últimas actuaciones, está claro que Iván Delfino debe meter mano en el equipo, dado que hay jugadores que atraviesan un presente muy flojo.

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Así las cosas, en Colón se impone un cambio de esquema y también de nombres. El equipo necesita juego y no abusar tanto de los centros o pelotazos largos.

Por ello, ante la imposibilidad de sumar un enganche, está claro que el DT debe darle rodaje a Darío Sarmiento, quien luego de recuperarse de un esguince de tobillo, sumó algunos minutos contra Deportivo Morón.

Como así también, pasar a jugar con un esquema 4-2-3-1 y con volantes que tengan mayor dinámica. El equipo debe recuperar intensidad y despliegue, para luego de hacerse del balón poder jugar.

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En los partidos ante Racing de Córdoba y Deportivo Morón, el equipo perdió la mayoría de los duelos individuales y en la mitad de la cancha, los volantes centrales, casi siempre llegaron tarde.

Pero además, en defensa Colón no resulta confiable y en esa zona, también debería Delfino realizar modificaciones. Está claro que el entrenador tiene la obligación de cambiar.

En consecuencia, no puede seguir manteniendo el mismo equipo, ya que experimentó una marcada involución y ahora tiene otro partido clave ante un rival directo como Godoy Cruz, que por primera vez lo superó en la tabla.

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Por lo visto en las últimas presentaciones, Franco García debe ser titular, jugando por derecha y también tiene que estar entre los 11 Darío Sarmiento, para intentar asociarse con Ignacio Lago.

Luego de haber dirigido cinco partidos y con un mes de trabajo, Delfino ya tiene que tener un panorama claro respecto a lo que debe modificar para mejorar y por el bien de Colón debe dar en la tecla, antes de que el equipo siga perdiendo terreno.

Tiene que pegar un volantazo y salir a jugar contra Godoy Cruz, retocando la formación, sin importar los nombres y mirando el presente de cada futbolista. No es tiempo para titubear, sino para actuar, aplicando cirugía mayor