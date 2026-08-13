Desde su llegada al país, el Ford Territory se ha convertido en el vehículo fabricado en China más exitoso del mercado argentino. Ahora la apuesta es aún más alta: el Territory Platinum.
Ford eleva la vara con la nueva Territory Platinum
La automotriz estadounidense presentó una nueva versión tope de gama de su SUV más vendido. Mejora en estética y equipamiento con un precio de 60 millones.
Es una nueva versión tope de gama de su SUV mediano que se ubicará por encima de las actuales SEL, Trend híbrida y Titanium. Toma como base a la versión Titanium -hasta ahora la de mayor volumen dentro de la gama- y agrega una presentación diferenciada. El cambio principal está en la estética exterior e interior, ya que mantiene la mecánica del modelo.
En el exterior incorpora una nueva parrilla frontal, faros LED unidos por una barra central iluminada, llantas de aleación de 19 pulgadas y un diseño bitono. El techo, los espejos, las barras longitudinales y algunos sectores de los paragolpes están terminados en negro. También suma manijas cromadas, emblemas Platinum en el capot, y el portón trasero de un nuevo diseño junto con el paragolpes posterior.
El habitáculo se distingue por el tapizado de cuero en tonos claros, con diseño diamantado y sectores microperforados. Los umbrales iluminados con la inscripción “Platinum”, y un sistema de audio de 10 parlantes con subwoofer. Todo esto lo diferencia de las versiones anteriores. Su interior ofrece una exclusiva tonalidad clara con tapizados de cuero diamantado y microperforado, además de zócalos iluminados. Mantiene los asientos calefaccionados y ventilados, techo panorámico de dos paneles, portón trasero eléctrico manos libres, cuadro de instrumentos digital de 12" y pantalla SYNC de 12,3”.
También mantiene la mecánica a cargo del motor 1.8 turbonaftero de 185 CV y 320 Nm, combinado con una caja de doble embrague y 7 velocidades, encargada de llevar la tracción que es en las ruedas delanteras.
El paquete de asistencias a la conducción también es el mismo, con Ford Co-Pilot360, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento y centrado de carril, sensores de estacionamiento delanteros y cámara con visión de 360 grados.
Con un precio de lista de 60.850.000 pesos, Platinum pasa a ser la versión tope de gama para un vehículo que quiere seguir dejando huella en nuestro pais.