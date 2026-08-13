Paro de colectivos: qué pasó con la medida de UTA y cómo funcionará el transporte este viernes en Santa Fe

La medida de fuerza prevista para este viernes quedó sin efecto tras la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación

La UTA levantó el paro nacional de colectivos previsto para este viernes 14 de agosto luego de que el Gobierno nacional dictara la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantiene el gremio con las cámaras empresarias del sector.

De esta manera, los colectivos funcionarán con normalidad este viernes en Santa Fe y en el resto de las jurisdicciones del interior del país alcanzadas por la medida que había sido anunciada por el sindicato.

Paro de colectivos: qué pasó con la medida de la UTA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado un paro de 24 horas que debía comenzar a las 0 de este viernes, en reclamo de una recomposición salarial para los trabajadores del transporte de corta y media distancia del interior.

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo de la Nación dispuso la conciliación obligatoria, una herramienta que busca evitar la medida de fuerza y abrir una nueva instancia de negociación entre el sindicato y las empresas.

Ante esta decisión, el paro quedó sin efecto, por lo que no habrá interrupción del servicio de colectivos durante la jornada.

El reclamo salarial de los choferes del interior

El conflicto se originó por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias entre la UTA y las cámaras empresarias del transporte. El principal reclamo del gremio es terminar con la diferencia salarial entre los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La UTA exige que los trabajadores de las provincias reciban un incremento salarial equivalente al que ya fue acordado para los choferes del AMBA.

Desde el sindicato habían advertido que las negociaciones llevaban más de 90 días sin resultados positivos y calificaron como “insostenible” la situación ante la falta de una propuesta concreta para recomponer los salarios.

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