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Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

En uno de los adelantos del cuarto capítulo del certamen local femenino, Banco Provincial se impuso a Santa Fe RC y comparte la cima de la tabla con El Quillá y el CRAI

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 10:19hs
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Por la cuarta fecha del Torneo Oficial

Por la cuarta fecha del Torneo Oficial, Banco Provincial venció a Santa Fe Rugby.

Arrancó la acción en la 4ª fecha del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el estadio José Carlos Benítez, ubicado en Altos del Valle al 10.000, Banco Provincial acumuló la tercera victoria en la competición al imponerse a Santa Fe Rugby Club por 4 a 3 bajo el arbitraje de Lucas Pensiero y Matías Ledesma. En la divisional reserva, las Kresteras consiguieron superar a las Tricolores por 2 a 1.

Tercera victoria al hilo para Banco Provincial

Para la escuadra conducida por Daniel De Petre, los goles llegaron por intermedio de Celina Basilio de corto, la experimentada Ruth Fuchs desde el fijo, Valentina Suravsky y Celina Basilio de corto, mientras que para la escuadra de Sauce Viejo, anotó Delfina Colli desde el fijo, Sofía Garófalo también de corto, y Martin Spuler. En consecuencia, las posiciones quedaron provisoriamente del siguiente modo: Banco Provincial, El Quillá y CRAI 9; Santa Fe Rugby, La Salle Jobson y El Quillá Amarillo 3; Universitario y Colón de San Justo 0.

En la Zona Campeonato, el sábado 15, se completará la cuarta fecha. A las 17, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo recibirá a Universitario de Santa Fe, mientras que en la autopista, CRAI será anfitrión de El Quillá Amarillo. Además, a las 20.30, en el estadio Sergio Antoniazzi, El Quillá Azul recibirá a La Salle Jobson. En la Zona Ascenso, a las 16.30, Atlético Franck jugará con CRAI B, mientras que a las 17, lo harán El Quillá Blanco con Unión de Santa Fe, Santa Fe Rugby Blanco con Colón de Santa Fe, Alma Juniors con Santa Fe Rugby Azul, y Argentino de San Carlos con CRAR de Rafaela.

El próximo lunes 17, aprovechando el feriado nacional, se disputará la quinta fecha del certamen. A partir de las 17, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará con Colón de San Justo, mientras que en el Sergio Antoniazzi, El Quillá Azul recibirá a Santa Fe Rugby. En la autopista se concretará el gran choque de la fecha, ya que se cruzarán CRAI con Banco Provincial, y en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe se cruzará con El Quillá Amarillo.

Síntesis

Banco Provincial 4 - Santa Fe Rugby 3

Banco Provincial: Celina Basilio, Rocío Caldiz (c), Valentina Cecconi, Luisina Delmecio, Pilar Figueroa, Ruth Fuchs, Morena García Rossi, Lola García Rossi, Avril González, Luna Morello, Milagros Paiva, Clara Palacios, Candela Petruzzo, Macarena Rímolo, Ana Sánchez, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. DT: Daniel De Petre.

Santa Fe Rugby: Lola Giaque, Pilar Benavides, Josefina Botta, Delfina Colli, Emilia De Petris, Sofía Garofalo, Florencia Gorla, Pilar Hernández, Lola Iturraspe, Delfina López, Amparo Mayoraz, Simona Mocchiutti, Lucila Patrizi, Martina Spuler, Emma Fiorio, Paz Meynardi, Justina Prazenicka, Emilia Vidoz. DT: Nicolás Sequeira.

Goles: Celina Basilio (BP), Ruth Fuchs (BP), Delfina Colli (S), Valentina Suravsky (BP), Sofía Garófalo (S), Celina Basilio (BP) y Martina Spuler (S).

Árbitros: Lucas Pensiero y Matías Ledesma.

Cancha: Banco Provincial.

fecha Torneo Oficial Banco Provincial
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