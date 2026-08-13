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Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Tras frustrarse la posibilidad de Tiziano Perrotta, la dirigencia velezana a pedido de Guillermo Barros Schelotto, inició contactos con Boca por Milton Giménez

13 de agosto 2026 · 12:03hs
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Vélez acelera por el delantero de Boca Milton Giménez.

Vélez acelera por el delantero de Boca Milton Giménez.

Vélez inició contactos este jueves con Boca para intentar contratar al delantero Milton Giménez. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el pedido del entrenador Guillermo Barros Schelotto por el ex Atlanta se da tras la salida de Florián Monzón y ante las pocas alternativas disponibles en ese puesto dentro del plantel del “Fortín”.

Vélez va por Milton Giménez

Por el momento, se trató de una primera comunicación entre las dirigencias y todavía no existe una oferta formal, aunque desde Liniers pretenden avanzar durante los próximos días para conocer las condiciones de una posible transferencia.

La necesidad de Vélez se profundizó con la partida de Monzón y el irregular presente de Dilan Godoy, mientras que el cuerpo técnico considera demasiado apresurado depositar toda la responsabilidad ofensiva en Thiago Aguirre, delantero de apenas 17 años.

Antes de apuntar a Giménez, el “Fortín” había mostrado interés por Tiziano Perrotta, una de las revelaciones de Banfield, pero esa posibilidad quedó descartada después de que el Elche de España adquiriera al atacante y decidiera cederlo a Defensa y Justicia.

El escenario de Giménez en Boca podría facilitar las conversaciones. El atacante quedó afuera de la convocatoria para enfrentar a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana y perdió terreno en la consideración de Rodolfo Arruabarrena.

Miguel Merentiel se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del conjunto “Xeneize” y, además, Enner Valencia llegó durante este mercado de pases, por lo que la competencia en el ataque aumentó considerablemente.

De todos modos, Boca no pretende desprenderse del delantero a cualquier precio y solamente aceptaría su salida si recibe una propuesta económica considerada satisfactoria, especialmente porque el plantel también sufrió la lesión de Adam Bareiro.

Giménez atravesó un 2026 condicionado por los problemas físicos: en febrero debió ser operado por una pubalgia y posteriormente sufrió una molestia en un tobillo. En la actual temporada disputó 13 encuentros y convirtió cuatro goles.

Desde su llegada a Boca a mediados de 2024, procedente de Banfield, el delantero acumula 72 partidos, 21 goles y cinco asistencias con la camiseta xeneize.

Las dirigencias de ambos clubes mantienen además una relación reciente por la negociación que terminó con Álvaro Montero en Vélez, un antecedente que podría facilitar las conversaciones.

Así, después de quedarse sin Monzón y de perder la carrera por Perrotta, Guillermo eligió a Giménez como una de sus prioridades para reforzar el ataque, y Vélez ya dio el primer paso para intentar sacarlo de Boca.

Vélez Boca Milton Giménez
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