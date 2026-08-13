Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Para visitar a San Lorenzo, el DT de Unión dispondría de dos cambios, pero aguarda por la evolución de un futbolista para ver si tiene o no que meter una variante más

Este sábado Unión visitará a San Lorenzo con el objetivo de recuperarse luego de la dura derrota que sufrió ante Central Córdoba. Y para este partido, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón meterá mano en el equipo.

En principio se vislumbran dos modificaciones, pero no se descarta una tercera, dado que el DT aguarda por la evolución de Lucas Menossi.

El mediocampista terminó el partido contra el Ferroviario, con un fuerte traumatismo, producto de un choque con un jugador rival y por ese motivo se evaluará su estado físico para saber si estará ante el Ciclón.

En caso de recuperarse, es un hecho que será titular. Pero si no llega, es factible que en su lugar pueda estar Mauro Luna Diale, para que Ignacio Malcorra pase a jugar como volante interno al lado de Joaquín Mosqueira.

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Mientras que las variantes que se confirmarían son la vuelta de Lucas Ayala recuperado de una sobrecarga muscular y su ingreso se dará en lugar de Bruno Pittón.

En tanto que Marcelo Estigarribia tendría su primer partido como titular en el torneo, reemplazando a Misael Aguirre, quien estuvo desde el arranque en los primeros cuatro encuentros.

La probable formación sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi o Luna Diale; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.