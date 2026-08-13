Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Para visitar a San Lorenzo, el DT de Unión dispondría de dos cambios, pero aguarda por la evolución de un futbolista para ver si tiene o no que meter una variante más

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 11:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Madelón aguarda la evolución de Menossi para ver si mete dos o tres cambios.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Madelón aguarda la evolución de Menossi para ver si mete dos o tres cambios.

Este sábado Unión visitará a San Lorenzo con el objetivo de recuperarse luego de la dura derrota que sufrió ante Central Córdoba. Y para este partido, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón meterá mano en el equipo.

Los cambios que tendría Unión para visitar a San Lorenzo

En principio se vislumbran dos modificaciones, pero no se descarta una tercera, dado que el DT aguarda por la evolución de Lucas Menossi.

El mediocampista terminó el partido contra el Ferroviario, con un fuerte traumatismo, producto de un choque con un jugador rival y por ese motivo se evaluará su estado físico para saber si estará ante el Ciclón.

En caso de recuperarse, es un hecho que será titular. Pero si no llega, es factible que en su lugar pueda estar Mauro Luna Diale, para que Ignacio Malcorra pase a jugar como volante interno al lado de Joaquín Mosqueira.

LEER MÁS: Encuentro Unionista y una consigna clara "El futuro de Unión se construye desde hoy"

Mientras que las variantes que se confirmarían son la vuelta de Lucas Ayala recuperado de una sobrecarga muscular y su ingreso se dará en lugar de Bruno Pittón.

En tanto que Marcelo Estigarribia tendría su primer partido como titular en el torneo, reemplazando a Misael Aguirre, quien estuvo desde el arranque en los primeros cuatro encuentros.

La probable formación sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi o Luna Diale; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión Madelón San Lorenzo
Noticias relacionadas
gorosito mete mano en san lorenzo antes de union: cinco cambios y nuevo esquema

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

felipe queiros se despidio de union con un emotivo mensaje

Felipe Queiros se despidió de Unión con un emotivo mensaje

gorosito hablo antes de union y explico por que acepto dirigir a san lorenzo

Gorosito habló antes de Unión y explicó por qué aceptó dirigir a San Lorenzo

el arco de union, bajo la lupa: mansilla perdio seguridad y crece la preocupacion

El arco de Unión, bajo la lupa: Mansilla perdió seguridad y crece la preocupación

Lo último

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Último Momento
La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Ovación
El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Policiales
Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"