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Tras el empate contra Independiente Rivadavia, Fluminense despidió a Luis Zubeldía

El club carioca anunció su desvinculación apenas dos días después de la igualdad en cero en el Maracaná por la ida de los octavos de final

13 de agosto 2026 · 11:15hs
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Fluminense decidió despedir a Luis Zubeldía.

Fluminense decidió despedir a Luis Zubeldía.

Luis Zubeldía no seguirá en Fluminense. El club carioca anunció su desvinculación en un comunicado oficial que también confirmó la salida de sus asistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, y del preparador físico Lucas Vivas. La decisión llegó apenas dos días después del empate sin goles ante Independiente Rivadavia en el Maracaná por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con la vuelta pendiente en Mendoza.

Fluminense cortó el vínculo con Zubeldía

El comunicado del Tricolor fue escueto: "Fluminense FC informa que Luis Zubeldía no está más al frente del cuerpo técnico del equipo. El club agradece a los profesionales por toda la dedicación a lo largo de su trabajo y les desea éxito en sus carreras."

El contexto deportivo que rodeó la decisión es claro. Además del empate sin goles ante la Lepra mendocina, que dejó la llave abierta antes de jugar en la provincia cuyana, el Flu acumula una semana anterior para el olvido: cayó eliminado de la Copa de Brasil en los octavos de final ante Vasco da Gama por 3-1.

A eso se suma la derrota en la final del Campeonato Carioca, donde igualó sin goles ante Flamengo y perdió la tanda de penales, mientras que en el Brasileirao, el equipo marcha cuarto a 13 puntos del líder Palmeiras.

Zubeldía llegó a Fluminense hace once meses y dirigió en total 56 partidos al frente del campeón de América en 2023: 25 victorias, 18 empates y 13 derrotas. Un registro que en otro contexto podría considerarse aceptable, pero que la acumulación de malos resultados en los últimos tramos terminó por derrumbar.

El club ahora deberá buscar un reemplazante con urgencia, considerando que el partido de vuelta ante Independiente Rivadavia por la Libertadores se juega el próximo martes en el estadio Juan Bautista Gargantini de Mendoza.

Fluminense Luis Zubeldía Independiente Rivadavia
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